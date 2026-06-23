Pogledajte što su Dallasić i Orlando objavili za Musu i Marca uoči Paname

Hrvatska u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva igra protiv Paname u Torontu.

Mundijal koji se održava na teritoriju SAD-a, Meksika i Kanade poseban je za sve igrače koji igraju u tamošnjim ligama, a pogotovo u MLS-u.

Poseban turnir tako doživljavaju Petar Musa i Marco Pašalić, a njihovi klubovi Dallas i Orlando prate nastupe svojih Hrvata. Bili su aktivni i uoči prve utakmice, a javili su se i na dan susreta protiv Paname.

"Put se nastavlja", kratko je napisao Orlando uz nekoliko fotografija Marca Pašalića u hrvatskom dresu.

No, puno je aktivniji Dallas koji je i ranije promijenio ime u Dallasić, a konstantno objavljuje podršku Petru Musi.

"Večeras ćemo hukati i urlati", napisali su iz Dallasića s novim fotografijama Muse u hrvatskom dresu.

Dodajmo kako je i danski Midtjylland objavio fotografiju Martina Erlića s hrvatskom zastavom i napisao da igra Hrvatska pprotiv Paname pruživši potporu našoj reprezentaciji.