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Pogledajte što su Dallasić i Orlando objavili za Musu i Marca uoči Paname

Pogledajte što su Dallasić i Orlando objavili za Musu i Marca uoči Paname
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Foto: Aric Becker/AFP/Profimedia

Dallas i Orlando prate nastupe svojih Hrvata, a javio se i Midtjylland te podržao svog Martina Erlića

23.6.2026.
22:47
Sportski.net
Aric Becker/AFP/Profimedia
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Hrvatska u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva igra protiv Paname u Torontu. 

Mundijal koji se održava na teritoriju SAD-a, Meksika i Kanade poseban je za sve igrače koji igraju u tamošnjim ligama, a pogotovo u MLS-u. 

Poseban turnir tako doživljavaju Petar Musa i Marco Pašalić, a njihovi klubovi Dallas i Orlando prate nastupe svojih Hrvata. Bili su aktivni i uoči prve utakmice, a javili su se i na dan susreta protiv Paname. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Orlando City SC (@orlandocitysc)

"Put se nastavlja", kratko je napisao Orlando uz nekoliko fotografija Marca Pašalića u hrvatskom dresu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FC Dallasić (@fcdallas)

No, puno je aktivniji Dallas koji je i ranije promijenio ime u Dallasić, a konstantno objavljuje podršku Petru Musi. 

"Večeras ćemo hukati i urlati", napisali su iz Dallasića s novim fotografijama Muse u hrvatskom dresu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FC Midtjylland (@fcmidtjylland)

Dodajmo kako je i danski Midtjylland objavio fotografiju Martina Erlića s hrvatskom zastavom i napisao da igra Hrvatska pprotiv Paname pruživši potporu našoj reprezentaciji. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Petar MusaMarco Pašalić
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