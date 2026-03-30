Nakon dugo vremena Mesić u javnosti! Pozirao uz Josipovića: Zvučna imena pojavila se na premijeri filma

Velika premijera filma "Zrinski" održana je 30. ožujka u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema, gdje su se okupila brojna poznata imena domaće političke scene.

Među uzvanicima su bili Milanka Opačić te bivši predsjednici države Stjepan Mesić i Ivo Josipović.

Film je nastajao pune dvije godine na području čak tri države, uz sudjelovanje više od 250 suradnika. Riječ je o ambicioznom projektu koji je prvenstveno namijenjen tržištima Hrvatske i Mađarske.

U glavnim ulogama istaknuli su se Denis Bosak kao Nikola VII. Zrinski, Vini Jurčić kao njegova supruga Marija Sofija Lőbel te Emir Hadžihafizbegović u ulozi mađarskog trgovca oružjem. Posebnu težinu filmu daje povijesna tematika i međunarodna produkcija.

Scenarij, produkciju i režiju potpisuje Alen Matušin, koji ovim projektom dodatno učvršćuje svoj autorski pečat.