FILM 'ZRINSKI' /

Nakon dugo vremena Mesić u javnosti! Pozirao uz Josipovića: Zvučna imena pojavila se na premijeri filma

Nakon dugo vremena Mesić u javnosti! Pozirao uz Josipovića: Zvučna imena pojavila se na premijeri filma
Matija Posavec, Ivo Josipović i Stjepan Mesić
Velika premijera filma "Zrinski" održana je 30. ožujka u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema, gdje su se okupila brojna poznata imena domaće političke scene.

Među uzvanicima su bili Milanka Opačić te bivši predsjednici države Stjepan Mesić i Ivo Josipović.

Film je nastajao pune dvije godine na području čak tri države, uz sudjelovanje više od 250 suradnika. Riječ je o ambicioznom projektu koji je prvenstveno namijenjen tržištima Hrvatske i Mađarske.

U glavnim ulogama istaknuli su se Denis Bosak kao Nikola VII. Zrinski, Vini Jurčić kao njegova supruga Marija Sofija Lőbel te Emir Hadžihafizbegović u ulozi mađarskog trgovca oružjem. Posebnu težinu filmu daje povijesna tematika i međunarodna produkcija.

Scenarij, produkciju i režiju potpisuje Alen Matušin, koji ovim projektom dodatno učvršćuje svoj autorski pečat.

30.3.2026.
21:09
