FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HRVATSKA ELITA /

Je li ovo Zagreb ili Hollywood? Domaće zvijezde prošetale crvenim tepihom, evo tko se sve pojavio

Foto: Bojan Zibar
1 /24
VOYO logo

Zagreb je sinoć zasjao u znaku visoke mode i filma: ekskluzivna gala premijera dugoočekivanog nastavka kultnog hita, Vrag nosi Pradu 2 održana je u kinu Kaptol Boutique Cinema. Riječ je o jednom od najiščekivanijih filmskih događaja godine koji donosi povratak u svijet nemilosrdne mode, ambicije i glamura koji je osvojio publiku diljem svijeta.

Dvadeset godina nakon što je original redefinirao odnos mode i pop-kulture, nastavak dolazi s istom dozom samopouzdanja - ali i s ambicijom da ode korak dalje. A Zagreb je to prepoznao od prvog koraka na crvenom tepihu.

Uzvanici su, inspirirani estetikom filma, demonstrirali visoku razinu modne pismenosti: od arhitektonskih silueta i couture referenci do hrabrih statement komada koji bi bez problema prošli i na pariškom tjednu mode. Drugim riječima, nitko nije došao igrati na sigurno. Mnogi su stigli u svojim najupečatljivijim izdanjima, inspirirani estetikom filma, pretvarajući crveni tepih u pravu modnu pistu.

Među uzvanicima su se istaknuli Tihana Harapin Zalepugin, čija prisutnost već desetljećima definira domaću modnu scenu, zatim Aleksandra Dojčinović s prepoznatljivim potpisom suvremene ženstvenosti, kao i Renata Končić Minea, koja je večeri dala dozu glamura i lakoće. Stilsku notu dodatno su oblikovali Marko Grubnić i Nenad Korkut, dok je modni senzibilitet večeri upotpunio Ivan Tandarić. U tom pažljivo stiliziranom društvu, dodatnu dinamiku donijeli su Iva Majoli i Neven Ciganović, dok su Jelena Veljača, Dalibor Petko, Mirjana Mikulec, Meri Goldašić, Elena Dizdar... svojim dolaskom dodatno podigli energiju večeri, potvrdivši status događaja kao ključnog društvenog i modnog trenutka sezone.

28.4.2026.
14:23
Hot.hr
Bojan Zibar
PremijeraVrag Nosi PraduHrvatska
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija