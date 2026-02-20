Patrick Dempsey shrvan smrću kolege Erica Danea: 'Najviše mi je žao njegove djece'

Glumac Patrick Dempsey (60), dirljivo se prisjetio posljednjih dana života preminulog glumca i kolege iz serije "Uvod u anatomiju" Erica Danea nakon što je potvrđena vijest o njegovoj smrti.

Dane je preminuo u četvrtak, manje od godinu dana nakon dijagnoze amiotrofične lateralne skleroze, objavila je njegova obitelj u izjavi za People. Imao je 53 godine.

Foto: unknown/Newscom/Profimedia

„Posljednje dane proveo je okružen bliskim prijateljima, svojom odanom suprugom i kćerima Billie i Georgiom, koje su bile središte njegova svijeta“, navodi se u priopćenju. Obitelj je istaknula i da je tijekom borbe s bolešću postao snažan zagovornik podizanja svijesti i istraživanja te da će zauvijek ostati upamćen po toplini i zahvalnosti koju je osjećao prema obožavateljima.

Glumac je u seriji utjelovio Dr. Marka Sloana od druge do devete sezone, dok je Dempsey tumačio Dr. Dereka Shepherda. Gostujući u emisiji The Chris Evans Breakfast Show, otvoreno je govorio o šoku i tugi koju je osjetio kada je čuo vijest.

'Žalio je da ga se pamti po radosti koju je donosio na set'

„Najviše mi je žao njegove djece. Dopisivali smo se porukama i čuli smo se prije otprilike tjedan dana. Prijatelji koji su ga posjetili rekli su da je već počeo gubiti sposobnost govora“, ispričao je. Naglasio je da ga želi pamtiti po radosti koju je donosio na set. Prisjetio se kako je Dane, unatoč teškom stanju, uvijek zadržavao humor i vedrinu: „Bio je nevjerojatno duhovit... Kad god bi se pojavio, unosio je energiju i zabavu.“

Istaknuo je i da među njima nikada nije bilo rivalstva jer su od početka razvili međusobno poštovanje i prijateljstvo.

Nekoliko mjeseci prije smrti Dane je poručio: „Imam dvije kćeri. Želim ih vidjeti kako diplomiraju, udaju se i možda dobiju djecu. Želim biti tu za sve to. Borit ću se do posljednjeg daha.“ Iza njega su ostali supruga Rebecca te kćeri Billie i Georgia.