Baby Lasagna komentirao pobjedu LELEK na Dori, otkrio što bi ih moglo izdvojiti: 'Nitko nema tako nešto'

Pet djevojaka okupljenih u etno-pop sastav LELEK predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu u Beču. Korina, Lara, Inka, Judita i Marina osvojile su publiku i žiri na Dora s pjesmom “Andromeda” i odnijele uvjerljivu pobjedu.

Što kaže Baby Lasagna?

Nastup i pjesmu naših predstavnica u emisiji RTL Direkt kod Mojmire Pastorčić komentirao je Baby Lasagna, glazbenik koji je Hrvatskoj donio najveći uspjeh na Eurosongu dosad.

Na pitanje kakva mu je pjesma, kratko je poručio: “Odlična. Nastup je još bolji nego pjesma.”

Smatra i da LELEK imaju realne šanse za zapažen rezultat na eurovizijskoj pozornici.

“Definitivno, zato što koristi komadić naše povijesti i naših motiva koji će ih odvojiti. Nitko neće imati tako nešto. Mislim da bi baš prema tome imali dobru šansu da se izdvoje”, rekao je.

Podsjetimo, od stručnog žirija dobile su 77 bodova, a od publike čak 96, što im je bilo više nego dovoljno za prvo mjesto. Njihov upečatljiv nastup, obilježen simboličnim tetovažama na licu, nije bio samo estetski detalj. Pjesma progovara o sicanju – tradicionalnom tetoviranju žena u Bosni i Hercegovini kao obliku otpora prisilnoj islamizaciji. Spoj snažne povijesne poruke, etno elemenata i višeglasja izazvao je ovacije u dvorani, ali i podijelio gledatelje.

