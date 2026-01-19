Ana Nikolić, nekad Mika Vasić, iskreno o promjeni spola: 'Nisam imala želju za odnosima...'

Ana Nikolić, nekada Mika Vasić, u podcastu kod Bokija 13 otvoreno je progovorila o iskustvu operacije promjene spola i svemu što joj je prethodilo. Iskreno je priznala da se prije zahvata osjećala duboko nesigurno i nelagodno u vlastitom tijelu, što je snažno utjecalo i na njezin intimni život.

"Da, bilo me sram. To jednostavno nisam bila ja. Nisam se mogla opustiti s dečkom, nisam se mogla skinuti gola i osjećati se dobro u vlastitoj koži. Sve mi je to bilo odbojno. Uz to, zbog hormonskih blokatora opada i seksualna želja, tako da nisam imala ni volje ni potrebe za intimnošću", ispričala je Ana.

Podsjetimo, Ana i njezina sestra Ivana Nikolić, nekada Mika i Giba Vasić, javnosti su postali poznati 2015. godine sudjelovanjem u Big Brotheru zajedno s roditeljima Radom i Radom. Danas otvoreno govore o svom putu tranzicije i osobnim borbama.

Sve se promijenilo

Ana se prisjetila i neugodnog trenutka neposredno prije operacije. Kako kaže, kirurg je inzistirao na fotografiranju tijela za medicinsku dokumentaciju. Inače, prije operacije kirurg ju je trebao fotografirati kako bi zabilježio izgled „prije i poslije”. "Ja sam rekla: 'Joj, molim vas, nemojte, ne želim to'", ispričala je Ana.

"Molila sam ga da to ne radimo, bilo mi je jako neugodno. Rekao mi je da je to nužno. Skinula sam se doslovno na sekundu, odmah se pokrila i rekla: 'To je sve.' Nisam ni znala jesu li uspjeli fotografirati ili ne", prisjetila se.

Nakon operacije, sve se promijenilo. Buđenje iz anestezije pamti kao jedan od najemotivnijih trenutaka u životu.

"Prvo što sam rekla bilo je: 'Napokon. To sam ja. Sad sam sretna.' Kasnije, na kontrolama, više nije bilo srama. Skinula sam se bez ikakvog problema, a doktor me pitao: 'Što je, Ana, više se ne sramiš?”' ispričala je.

Ana danas ističe da se tek nakon operacije u potpunosti pomirila sa sobom i svojim tijelom, što joj je donijelo osjećaj slobode, mira i identiteta koji prije nije imala.