Dečko Ane Nikolić pobjesnio kad je saznao da je promijenila spol: 'Spakirao sam kofere'

Ana Nikolić, poznata srpska reality zvijezda, nedavno je ponovno dospjela u središte pozornosti svojim sudjelovanjem u popularnom showu "Elita" u koji je stigla s dečkom - Stefanom Kordom. Iako je javnost već dugo poznaje, njezino ime nije uvijek bilo Ana Nikolić. Rođena kao Mika Vasić kojega smo upoznali u regionalnom "Big Brotheru", Ana je prošla kroz kompleksan proces promjene spola te je o toj osobnoj transformaciji otvoreno govorila u showu.

Izjavila je da se njezina promjena ne mora svakome sviđati te da je najvažnije da je ona sretna i voljena. Nakon toga je otkrila kada je njezina tranzicija dovršena.

"To je bilo 7. prosinca 2018. ili 2019. godine. Mediji su to saznali prije 2-3 godine, kad se moja sestra udala. To je bilo u Beogradu, platili smo sami operacije. Dobro se unovčio reality", rekla je Ana.

Voditelj ju je zatim pitao je li imala dečka prije Stefana.

"Imale smo dečke, ali kao žene. Nisam imala odnose, nisam se osjećala kao ja. Stefan nije moj prvi dečko, imala sam dugu vezu od dvije godine", objasnila je.

Korda je, naime, nakon dva tjedna veze saznao da se Ana rodila u tijelu muškarca zbog čega je potpuno poludio.

"Moj prijatelj je našao fotografiju i rekao mi: 'Znaš li ti tko je Ana?'. Kad mi je objasnio ja sam izgorio. Spakirao sam kofere i izletio iz kuće. Tada smo bili zajedno 15 dana. Ona me je zvala 100 puta, pita gdje sam, zašto sam otišao', ispričao je te nastavio: "Rekao sam joj da me pusti do jutra da razmislim. Onda sam prelomio i rekao 'kud puklo da puklo' i vratio joj se", zaključio je Stefan.

