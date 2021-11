Delta varijanta virusa SARS-CoV-2 trenutačno je globalno odgovorna za gotovo sve infekcije koronavirusom, potaknute nekontroliranim širenjem novog koronavirusa u mnogim dijelovima svijeta.

Zasad su cjepiva još uvijek učinkovita i mogu nas zaštititi od težih bolesti i smrtnog ishoda od posljedica zaraze delta varijantom, no znanstvenici su na oprezu. Evo što se dosad zna.

Delta je još uvijek dominantna

Varijanta delta, koja je prvi put otkrivena u Indiji u prosincu 2020. i dalje je verzija virusa SARS-CoV-2 koja najviše zabrinjava znanstvenike.

Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala ju je kao varijantu koja "izaziva zabrinutost", što znači da je u stanju povećati prijenos virusa, prouzročiti teži oblik bolesti ili umanjiti korist od cjepiva i liječenja.

Deltina "supermoć" je njezina prenosivost, kaže Shane Crotty, virolog s Instituta za imunologiju La Jolla u San Diegu.

Delta je više od dvaput zaraznija od prethodnih varijanti SARS-CoVa-2, podaci su američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Studije ukazuju na to da je vjerojatnije da će osobe zaražene deltom završiti u bolnici u odnosu na zaražene prijašnjim oblicima virusa.

1200 puta više virusa u nosnoj šupljini

Delta može prouzročiti simptome dva do tri dana ranije od izvornog koronavirusa, što imunosnom sustavu daje manje vremena da se pripremi za obranu. Zaraženi delta varijantom u nosnoj šupljini nose oko 1200 puta više virusa u odnosu na izvornu varijantu koronavirusa.

Količina virusa u cijepljenih osoba koje se zaraze deltom jednaka je onoj koju imaju necijepljeni, a obje skupine mogu prenijeti virus na druge. No za razliku od necijepljenih, u cijepljenih osoba količina virusa brže opada. Znanstvenici kažu da oni šire virus puno kraće.

Prema WHO-u, delta čini 99,5 posto svih genomskih sekvenci prijavljenih u javnim bazama podataka i "nadmašila" je ostale varijante u većini zemalja.

Iznimka je Južna Amerika, gdje se delta širila postupnije, a druge varijante koje su se prije smatrale mogućim globalnim prijetnjama - osobito gama, lambda i mu - i dalje pridonose znatnom udjelu prijavljenih slučajeva zaraze.

Podvarijante delte

S obzirom na globalnu dominaciju delte, mnogi stručnjaci za cjepivo sada vjeruju da će sve buduće varijante biti njezine podvarijante. Jedna od njih je poznata kao AY.4.2 i koncentrirana je uglavnom u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje, po najnovijim podacima čini otprilike 12 posto sekvencioniranih uzoraka virusa.

AY.4.2 nosi dvije dodatne mutacije u spike proteinu, koji virus koristi za prodor u stanice. Znanstvenici još uvijek proučavaju kakvu joj prednost omogućuju mutacije. Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva označila je AY.4.2 kao "varijantu pod istragom".

Preliminarna analiza upućuje na to da ona ne smanjuje znatno učinkovitost cjepiva u usporedbi s deltom, no postoje dokazi po kojima bi ova podvarijanta mogla biti prenosivija, no nije dokazano da uzrokuje teže oblike bolesti ili da lošije reagira na cjepiva u odnosu na deltu.

Booster doze cjepiva smanjile rizik od infekcije

Prema WHO-u, AY.4.2 se proširio na najmanje 42 zemlje, uključujući i Sjedinjene Države.

Kod britanske podvarijante delte manje je vjerojatno da će rezultirati simptomatskom infekcijom covidom, pokazalo je zadnje istraživanje prevalencije koronavirusa.

Istraživanje znanstvenika s londonskoga Imperial Collegea pod nazivom REACT-1, čiji su rezultati objavljeni u četvrtak, pokazalo je da je podvarijanta AY.4.2, narasla na gotovo 12 posto sekvencioniranih uzoraka, no samo je trećina zaraženih osjetila "klasične" simptome covida u usporedbi s gotovo polovicom onih s trenutačno dominantnom deltom AY.4.

REACT-1 studija je otkrila i da su 'booster' doze cjepiva smanjile rizik od infekcije kod odraslih za dvije trećine u usporedbi s ljudima koji su primili dvije doze.

Hoće li dalje mutirati?

Stručnjaci za viruse pomno prate razvoj delte, tražeći bilo kakav znak koji bi ukazivao na to da je uspjela mutirati tako da probije imunosnu zaštitu koju pruža cjepivo ili prirodno preboljela infekcija.

Čak i da je tako, premda postojeća cjepiva sprečavaju razvoj težih oblika bolesti i smrtni ishod od covida, ona ne sprečavaju infekciju. Virus je i dalje u stanju razmnožavati se u nosnoj šupljini - i među cijepljenima, koji potom mogu prenijeti bolest putem sićušnih aerosola.

Za potpunu pobjedu nad SARS-CoVom-2 vjerojatno će biti potrebna nova generacija cjepiva koja će spriječiti prijenos virusa, rekao je dr. Gregory Poland, jedan od znanstvenika koji na klinici Mayo rade na razvoju novih cjepiva. "Nažalost, dotad je svijet i dalje ranjiv", zaključuje Poland.