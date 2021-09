Varijanta covida koja je prvi put otkrivena u Japanu, a kasnije detektirana je u staračkom domu u Kentuckyju, gotovo pa je nestao u SAD-u te, sudeći prema posljednjim izjavama znanstvenika, ne predstavlja veliku prijetnju, piše Daily Mail.

Bivši profesor Medicinske škole s Harvarda, dr. William Haseltine rekao je da je mutantski soj nazvan R.1 za promatranje. Podaci ukazuju na to da je mutantni soj sada gotovo nestao u SAD -u.

Profesorica Christina Pagel sa Sveučilišta u Londonu rekla je danas da se čini da varijanta ne predstavlja veliku prijetnju i da ne nadmašuje Deltu.

"Uz nekoliko mutacija, osobito u proteinu šiljaka, zajedničkog s varijantama koje izazivaju zabrinutost, R.1 ima niz jedinstvenih mutacija koje mogu dati dodatnu prednost u prijenosu, replikaciji i imunološkoj supresiji", kazala je doktorica Haseltine.

Varijanta ne izaziva zabrinutost

U SAD -u je do sada zabilježeno 2.000 slučajeva, a posljednji je otkriven početkom kolovoza. Činilo je oko jedan posto zaraza u zemlji u travnju, no to je palo na gotovo nula posto u srpnju usred širenja varijante Delta. U Velikoj Britaniji bilo je 20 slučajeva, a posljednji je zabilježen prije četiri mjeseca.

Niti Centar za kontrolu i prevenciju bolesti niti britansko javno zdravstvo nisu naveli varijantu koja izaziva zabrinutost.

Covid varijantu R.1 prvi su put primijetili znanstvenici u Japanu u veljači. Dosad je izazvala više od 10.000 infekcija i proširila se na 37 zemalja.

Mutantni soj nosi mutacije za koje se znanstvenici boje da bi mogle bolje izbjeći cjepiva, uključujući E484K također viđen u južnoafričkoj "Beta" varijanti.

Smatra se i da je prijenosniji od izvornog virusa jer nosi mutacije koje su također viđene na britanskoj 'Alfa' varijanti.

Profesor Pagel, direktor Jedinice za klinička operativna istraživanja Sveučilišnog koledža u Londonu, rekao je da izgleda da varijanta nije zabrinjavajuća.

"Čini se da nigdje ne nadmašuje Deltu, pa mi se ne čini kao velika prijetnja - barem zasad“.

Delta dosegnula vrhunac prijenosnosti?

Profesor Young rekao je za MailOnline da je važno paziti na sve nove varijante SARS-CoV-2 virusa.

"Čini se da Delta trenutno nadmašuje sve ostale varijante. Moguće je da je Delta dosegla vrhunac prijenosnosti. Delta je sada dominantna u Južnoj Africi pa je pretekla Beta varijantu koja je otpornija na cjepiva“, kazao je.

SAD su prošlog tjedna prvi put u više od mjesec dana zabilježile manje od milijun slučajeva Covida.