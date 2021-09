Gotovo 37 posto građana Bosne i Hercegovine ne želi se cijepiti protiv covida-19 u strahu od neželjenih posljedica, pokazuje online istraživanje objavljeno u vrijeme razmjerno visokog broja novozaraženih i umrlih od posljedica bolesti u toj zemlji.

Agencija Valicon predstavila je rezultate ispitivanja provedeno na više od 500 osoba u razdoblju od 3. do 7. rujna prema kojima čak 187 od 509 anketiranih koji do sada nisu cijepljeni ističe da to ne žele ni u budućnosti. To predstavlja oko 36,7 posto ukupno anketiranih.

Po ranijim podacima u BiH je cijepljeno oko 30 posto pučanstva.

Negativne posljedice su glavni razlog zašto građani odbijaju primiti cjepivo protiv koronavirusa.

Velik broj antivaksera strahuje od posljedica cjepiva

Istraživanje pokazuje da je gotovo polovica antivaksera, odnosno njih 46 posto strahuje od posljedica cjepiva, odnosno eventualnih nuspojava.

Znatan postotak od čak 29 posto navodi nepovjerenje u cjepivo protiv COVID-19, te općenito cijepljenje kao razlog necijepljenja.

Na upit što bi pojedince, koji još nisu cijepljeni protiv COVID-19 i ne kane se cijepiti ni u budućnosti, moglo potaknuti da promijene razmišljanje, kod petine bi to bila veća dostupnost informacija o sigurnosti cjepiva. Istodobno njih 17 posto bi se cijepilo samo kada bi na to bili primorani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Ovo istraživanje pokazalo je i da se u BiH oko 51 posto građana protivi uvođenju obveznog cijepljenja punoljetnih građana; 30 posto podržava tu ideju, a 19 posto nema stav.

U posljednja 24 sata u BiH je testiranjem utvrđeno 905 novozaraženih osoba, a 30 pacijenata preminulo je od povezanih posljedica s covidom.