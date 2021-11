Ivana Pavić-Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), potvrdila je u četvrtak navečer u emisiji "Otvoreno" HRT-a, da je u Hrvatskoj, točnije u Čakovcu, zabilježen prvi slučaj delta plus varijante koronavirusa (AY.4.2).

"Znali smo da je na vratima. Iz iskustva s delta i alfa sojem vidjet će se koliko je opasan. Ono što se zasad zna je da je nešto zarazniji od delta soja. Upravo je manji udio cijepljenih ljudi pogodan za širenje tih novih sojeva", rekla je Pavić Šimetin.

Pet specifičnih mutacija prevladavaju u delta plus varijanti koronavirusa u usporedbi s varijantom delta, prema rezultatima nove studije objavljene u Journal of Autoimmunity, piše Pharmacy News.

"Bilo da se radi o prirodnim antitijelima proizvedenim iz prethodnog obolijevanja od covida-19 ili o antitijelima proizvedenima iz cjepiva, strukturalno pokazujemo koliko je virus opasan i pametan tako što može mutirati na način da se čini kako antitijela ne prepoznaju i ne brane od ovih novih varijanti”, rekao je Austin Spratt, student preddiplomskog studija na Sveučilištu Missouri (MU), u priopćenju za javnost.

Istraživači su otkrili da je osim pet mutacija, K417N prisutna u delta plus infekciji, ali ni približno ni u jednoj drugoj delta infekciji. To pokazuje strukturne promjene virusa Sars-CoV-2 i naglašava potrebu za proširenjem istraživanja u borbi protiv virusa, navodi se u studiji. "Ovi nalazi pomažu objasniti zašto je bilo toliko ljudi pozitivnih na delta varijante unatoč tome što su cijepljeni ili su prethodno bili zaraženi covidom-19", rekao je Spratt u priopćenju.

Ne uzrokuje težu bolest?

Laboratoriji u najmanje osam država detektirali su potencijalno brže šireću podvarijantu delte koronavirusa (AY.4.2), a zdravstvene vlasti u Ujedinjenom Kraljevstvu tvrde da istražuju sve veći udio slučajeva od ove vrste virusa. Laboratoriji u Kaliforniji, Floridi, Marylandu, Massachusettsu, Nevadi, Sjevernoj Karolini, Rhode Islandu i državi Washington, plus Distrikt Columbia, do sada su potvrdili barem jedan slučaj AY.4.2.

Iako se širi nešto brže, zdravstvene vlasti nisu pronašle dokaze da uzrokuje težu bolest. Tvrde i da su trenutna cjepiva i dalje učinkovita protiv delta plus varijante, piše CBC News. Podvrsta delte tvori mali dio cirkulirajućih slučajeva u SAD-u nekoliko tjedana, ali američki zdravstveni dužnosnici kažu da već pojačavaju napore za proučavanje nove varijante.

"Imamo timove koji neprestano provjeravaju podatke o genskom slijedu i traže tragove, povećanje u određenom udjelu ili samo nešto što je potpuno novo", kaže dr. Summer Galloway, izvršni tajnik Međuagencijske skupine američke vlade za SARS-CoV-2 .

Veća prenosivost, ali ne smrtonosnija?

Novi delta plus soj koronavirusa je već vjerojatno stigao i u Srbiju i samo je preostalo da se to i službeno potvrdi, tvrde srpski epidemiolozi i kliničari. Ovu varijantu su prvi izolirali britanski znanstvenici te je potom potvrđena u Rusiji, Austriji, SAD-u, Indiji itd. Nazvali su je i mlađa deltina sestra, budući da se i dalje vodi kao podvarijanta delta soja i službeno je označena s AY.4.2.

Među mutacijama dvije su u proteinu koji omogućava virusu da lakše upadne u tjelesne stanice čovjeka te sadrži i promjene koje virusu daju bolje šanse za preživljavanje od nekih drugih sojeva. Iako je prema prvim procjenama ova varijanta zaraznija, čini se da nije puno zaraznija. Naime, delta plus soj se prenosi desetak posto lakše nego izvorna delta.

"Delta plus podvarijanta ima desetak posto veću prenosivost, tako da se to ne bi trebalo posebno osjetiti u broju zaraženih. Treba shvatiti da je virus tu i da traži načine da opstane. Pa i kroz nastanak novih sojeva i podsojeva", rekao je epidemiolog dr. Predrag Kon koji tvrdi da za sada nije jasno uočena povećana virulencija s pojavom novih varijanti, odnosno povećana sposobnost sojeva da izazivaju bolest, piše Blic.

Nema naznake da je delta plus smrtonosnija od prethodih varijanti. U Velikoj Britaniji, gdje je i najrasprostranjenija, aktualni val koronavirusa traje duže od četiri mjeseca, baš kao i u Srbiji, ali je smrtnost u odnosu na broj zaraženih puno manja nego što je to bio slučaj početkom godine za vrijeme britanskog soja.

Nije otporna na cjepiva

Delta plus, kako se zasad čini, nije otporna na postojeća cjepiva i nema nikakvih podataka da ga izbjegava. Cijepljenje je tako i dalje glavni način borbe protiv "deltine sestrice". Sva dosadašnja istraživanja su pokazala da sva cjepiva koje su u širokoj upotrebi i koja su odobrena od Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), imaju odličan učinak i protiv delta plus soja. Očigledno nije došlo do mutacije od koje strahuju znanstvenici, a koja bi mogla trenutna cjepiva učiniti neučinkovitima.

Simptomi su gotovo identični kao kod originalnog delta soja: suh kašalj, umor, temperatura, u težim slučajevima javlja se i bol u grudima. Kao i kod delte mogu se pojaviti i drugi simptomi poput glavobolje, bola u grlu, osip na koži, gubitak osjeta mirisa i ukusa, proljev, curenje nosa itd.

Oni koji su preležali delta soj ne bi se trebalo ponovno zaraziti ovom varijantom, ali još nema i službene potvrde da je tako. Imunolog Tomislav Radulović ističe za Blic da oni koji su preležali delta soj trebali bi imati imunitet i na delta plus soj.

"Trebalo bi da ima imunitet zato što se virus nije u potpunosti promijenio. E sad i dalje je veliko pitanje koliko traje imunitet kada preležiš virus. Za to su potrebna velika istraživanja koja zahtijevaju nekoliko godina rada. Studije do sada nisu obuhvatile veliki broj ljudi da bismo mogli sa sigurnošću odgovoriti na to pitanje", upozorava Radulović.