Vrijeme se ponovno mijenja, negdje će padati i snijeg: Pogledajte što se sve sprema idućih dana

Pod utjecajem ciklone u Sredozemlju pritječe vlažan, postupno i topliji zrak pa će u danima pred nama biti većinom oblačno s povremenim oborinama

PETAK

Prijepodne umjereno ili pretežno oblačno, u unutrašnjosti je moguća oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom, a na Jadranu će biti povremene kiše, na jugu i pljuskova. Vjetar slab, uz obalu umjereno, prema otvorenom moru i jako jugo. Jutarnja temperatura na kopnu od minus pet do nula, a na Jadranu između šest i 10 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom oblačno te uglavnom suho. Vjetar slab, prema sjeveru povremeno umjeren jugoistočni, a temperatura oko tri stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo ili pretežno oblačno. Zapuhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a temperatura osjetno viša, mjestimice i do šest stupnjeva.

U Dalmaciji većinom oblačno, bit će povremen kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom. Prema večeri će jačati jugo, a temperatura od 10 do 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu umjereno, u gorju i pretežno oblačno, prema večeri će kiša bit češća, a u gorskim predjelima će prelaziti u susnježicu, ponegdje i snijeg. Na moru vjetar promjenjivog smjera, navečer jugo, a u gorju jugozapadnjak. Temperatura u gorju od tri do sedam, a uz obalu oko 10 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Idućih dana u unutrašnjosti umjereno ili pretežno oblačno, u subotu će biti povremene kiše, još češće u nedjelju. U gorju će od nedjelje do ponedjeljka poslijepodne padati snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača. Vjetar slab, u nedjelju umjeren do jak sjeveroistočni i istočni, u Slavoniji i vrlo jak jugoistočni. Temperatura ujutro oko nule, tijekom dana do 7, 8 stupnjeva, jedino u nedjelju prolazno opet malo hladnije.

Na Jadranu idućih dana promjenjivo ili pretežno oblačno, bit će povremene kiše ili pljuskova, u nedjelju i izraženih. U ponedjeljak postupno stabilnije pa će utorak biti većinom sunčano, a onda je u srijedu izgledna nova promjena vremena. Idućih dana umjereno do jako jugo, u nedjelju i sredinom tjedna i olujno. Temperatura bez veće promjene.