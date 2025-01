Dolazi nam snažna ciklona: Obilna kiša a derat će i olujno jugo

Popušta utjecaj anticiklone pa će u četvrtak preko naših predjela premještati ciklona uz koju će lokalno biti obilne kiše te jakog i olujnog juga.

Ali, stizat će nam i topliji zrak, pa će se i sav snijeg idućih dana otopiti. U četvrtak umjereno ili pretežno oblačno, južina još neće biti dovoljno jaka da rastjera maglu i niske oblake.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oborine će češće biti na Jadranu i uz njega, pri čemu se obilnija kiša očekuje na Kvarneru i u Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u gorju i jak, a uz obalu će puhati jako i olujno jugo. Temperatura u unutrašnjosti od 1 do 6, a uz obalu između 8 i 11 stupnjeva.

Poslijepodne će se utjecaj južine još više osjećati, temperatura će na kopnu biti između 7 i 12, a na moru od 11 do 16 stupnjeva. Uz to će kiša biti češća, do kraja dana će biti u cijeloj zemlji, a obilne na sjevernom Jadranu i gorju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ostaje vjetrovito uz umjeren i jak jugozapadnjak na moru jako i olujno jugo.

Idući dani na kopnu i moru

Kiša će biti još u petak prije podne, zatim će se razvedriti pa će za vikend biti barem djelomice sunčano, ali ujutro opet s maglom. Glavna vijest će idućih dana biti južina s kojom će rasti i dnevna i jutarnja temperatura. Minusa neće biti ni ujutro, a dnevna će često biti oko 15.

Vrlo sličan razvoj situacije i na Jadranu - još u petak kiša, zatim i ovdje. više sunčana vremena, ali ne sasvim stabilno, pa je i idućih dana mjestimice moguća koja kap kiše. U petak prolazno sjeverozapadnjak, a zatim opet južina - s njom će i ovdje biti toplo za doba godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa