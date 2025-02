Zima će tek pokazati zube: Idućih dana još hladnije, temperature i do minus deset!

Hladan tjedan je pred nama, a osobito će hladne biti noći. U unutrašnjosti će najniža temperatura biti uglavnom i ispod minus pet Celzijevih stupnjeva, u gorju i oko minus deset. Na jutarnji mraz treba računati i duž obale, posebno sjevernog i srednjeg dijela Jadrana. Osim što će biti hladno bit će i stabilno, dakle suho zahvaljujući jačanju utjecaja polja visokog tlaka zraka.

PONEDJELJAK

Kroz prijepodne će još biti dosta oblaka, posebno na kopnu. Rijetko može biti i slabog snijega, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu također promjenljiva naoblaka, no uglavnom suho, a bura će podno Velebita i dalje biti olujna. Jutarnja temperatura na kopnu od minus šest do minus jedan stupanj, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između minus jedan i tri stupnja, drugdje uz more od četiri do osam stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj oblaka biti sve manje pa se očekuju i dulja sunčana razdoblja. Uz slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar bit će hladno - temperatura uglavnom oko dva, tri stupnja. Nešto više oblaka bit će i dalje na širem karlovačkom području.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne barem djelomice sunčano te uz najvišu temperaturu od dva do četiri stupnja, a povremeno će puhati i slab sjeveroistočni vjetar.

U većem dijelu Dalmacije u poslijepodnevnim satima djelomice sunčano, a nešto više oblaka bit će povremeno na krajnjem jugu gdje lokalno još može pasti i vrlo malo kiše. I dalje će puhati bura, većinom umjerena, na sjeveru još ponegdje i jaka. Temperatura od 8 u unutrašnjosti do 13 stupnjeva na jugu.

Na sjevernom Jadranu još vjetrovito, posebno podno Velebita gdje će također prema večeri bura slabjeti. Bit će puno sunčanih sati, dok će u gorju i dalje biti dosta oblaka uz mogućnost za mjestimice koju pahulju snijega. Temperatura u gorju od minus tri do jedan stupnja, a na moru između sedam i 11.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za iduće dane važno je naglasiti da nas čekaju još niže temperature, odnosno hladnije noći. U većini će se krajeva temperatura noću spuštati ispod minus pet, a u gorju oko minus deset stupnjeva. No, na zadovoljstvo mnogih do četvrtka će prevladavati suho i sunčano vrijeme. Potom od petka nešto više oblaka, ujedno će i temperatura biti u blagom porastu.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu su pred nama također stabilni, suhi i većinom sunčani dani, no bura će još biti povremeno jaka, podno Velebita i olujna. U četvrtak će oslabjeti, a potom će u petak vjetar biti i sasvim slab, dok se za vikend očekuje ipak nešto promjenljivije vrijeme, no za detalje treba još pričekati. Dakle i na moru će idućih dana nerijetko u jutarnjim satima biti mraza.

