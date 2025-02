Temperatura danas samo povremeno u oskudnom plusu! Ne dajte da vas zavara 'zubato sunce'

Krenulo je razvedravanje, raste tlak, ali te stabilne prilike uz jačanje anticiklone sa sjeveroistoka kontinenta donose i hladni val. Naime, u anticikloni se zadržava hladan i suh zrak, a najhladnije će biti sredinom tjedna. Pritom će u utorak popodne i u noći na srijedu dojam hladnoće znatno na moru pojačavati jaka bura.

UTORAK

U utorak ujutro posvuda pretežno vedro uz nešto zaostalih niskih oblaka samo u Gorskoj Hrvatskoj. No, noćna vedrina će doprinijeti iznimno hladnom jutru. U unutrašnjosti nerijetko -8 °C, umjeren i jak mraz, a u gorju lokalno možda bude i kojeg dvoznamenkastog minusa. No, ispod nule ići će se, ne samo u zaleđu, nego i uz obalu sjevernog dijela Jadrana, a moguće je mraz pri tlu i na otocima. Naime, bura će malo popustiti, ali će pod Velebitom ostati pojačana i jaka.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano, malo oblaka možda na sjeveru i uz granicu s Mađarskom. No, ostaje hladno, čak će se uz prolazno slab do umjeren sjeveroistočnjak činiti vrlo hladno. Temperatura jedva 2 ili 3 °C u plusu.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavajuće sunčano te hladno. Slično, samo prolazno uz sjeveroistočni vjetar, a temperatura između 1 i 3 °C.

U Dalmaciji obilje sunca. Puhat će slaba do umjerena bura i tramontana, ali navečer opet pojačana. Na vjetru hladno, u zavjetrini svježe, bit će to između 10 i 13 °C, malo niže u zaleđu.

Na sjevernom Jadranu sunčano i prilično hladno. Naime, bura će jačati već od sredine dana, pod Velebitom navečer imati možda i orkanske udare. Uz more između 7 i 9, rijetko 10 °C, niže od toga u podvelebitskom primorju, dok će se u gorju ostati u minusu.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Hladni val uz pravo zubato sunce se nastavlja do petka, osobito sredinom tjedna uz izražene jutarnje minuse. No, danju postupan porast temperature, zamjetno toplije bit će u dane vikenda, kada će se ići do 10-ak stupnjeva, ali uz nešto više oblaka.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca i vedrine do vikenda, ali i ovdje izražena jutarnja hladnoća, osobito kada bura gotovo sasvim oslabi u četvrtak, tada je mraz moguć duž većeg dijela obale i na otocima. Za vikend južina, porast naoblake, ali i temperature, no kiša vrlo rijetka, uglavnom samo na širem riječkom području. Sutra, ali i sve do petka računajte na vrlo hladna jutra. No, dojam hladnoće sutra će tijekom popodneva dodatno pojačavati vjetar, posebice bura na sjevernom Jadranu.

