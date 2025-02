Znate kakvo nas vrijeme očekuje duž obale? U zadnje dvije godine nije viđeno takvo što

Nastavlja se hladni val u polju anticiklone sa sjeveroistoka kontinenta. U tom polju visokog tlaka zadržava se prilično hladan, ali i suh zrak. Poremećaji se premještaju dalje od nas, a značajnijih oborina sigurno neće biti u ovome tjednu.

SRIJEDA

U srijedu ujutro pretežno vedro, možda malo niskih oblaka po gorskim kotlinama i zapadnom dijelu Slavonije. No, u unutrašnjosti još malo hladnije, izraženi minusi, od -5 pa čak do -10 °C, a podjednako će se činiti na Jadranu uz jaku buru, ako ne i hladnije. Naime na sjevernom dijelu moguće oko nule ili mali minus, ali uz lokalno olujne udare vjetra, osobito pod Velebitom. Malo manje hladno u Dalmaciji, ali 3-4 °C u plusu tek na krajnjem jugu i otocima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano, često i vedro. Ostaje hladno, slično kao i danas, oko 3 ili 4 °C iznad nule, a samo će prolazno ponegdje zapuhati slab do umjeren jugoistočni vjetar.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, sunčanije nego danas, malo oblaka možda samo u početku još u Podunavlju i Posavini. I ovdje slab do lokalno umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura oko 3 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Dalmaciji sunce i vedrine, a bura i tramontana će zamjetno oslabjeti. No, temperatura bez promjene, bit će između 10 i 12 °C, nekoliko niže u zaobalju.

I na sjevernom Jadranu obilje sunca, slično i u gorju. I ovdje bura slabi, doduše još pod Velebitom može biti jakih udara. Temperatura slična, od 5 do 9 °C na moru. Bit će oko 0 °C ili mali plus u Gorskom kotaru i Lici, a ponegdje će opet i ostati u minusu.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti se ova neuobičajena hladnoća te izraženi jutarnji minusi nastavljaju do vikenda. Do tada i pretežno sunčano, ali danju postupno sve manje hladno uz porast temperature jer će postupno pritjecati malo topliji zrak u višim slojevima atmosfere. Zamjetnije će to biti u dane vikenda kada će biti i nešto promjenjive naoblake, čini se najviše na prijelazu sa subote na nedjelju, od kada može biti i magle. Još malo toplije početkom idućeg tjedna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu hladni val do petka, mraz i manji minusu uz more mogući u četvrtak ujutro, a duž dobrog dijela obale bit će to najhladnije jutro u zadnje dvije godine. Od subote kreće slabo izražena južina, nešto više oblaka skupljat će se postupno na sjevernom dijelu, gdje uglavnom samo na širem riječkom području može pasti koja kap kiše. No, s južinom će, kao i na kopnu, temperatura porasti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa