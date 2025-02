Debeli minusi opet za dobro jutro!:Meteorolog otkrio kada ćemo konačno ići preko +10

Ujutro i prijepodne dosta vedrine, nešto umjerene naoblake moguće prema otvorenome moru sjevernog i srednjeg Jadrana. Naime, bura će oslabjeti, samo još lokalno pod Velebitom ili na krajnjem jugu može nakratko biti pojačana. Samo jutro slično ili čak malo hladnije. U unutrašnjosti od minus šest do minus 11 Celzijevih stupnjeva. No, manji minusi su još izgledniji nego danas duž same obale, mali plus uglavnom samo na otocima i na krajnjem jugu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavajuće sunčano pa i vedro, nešto oblaka stiže tek krajem dana u sjevernije predjele. Uglavnom bez vjetra, možda nakratko slab južni i jugoistočni u Zagorju i Međimurju. Temperatura za nijansu viša, bit će oko četiri ili pet stupnjeva.

Na istoku sunčano, uglavnom u Podravini uz slab do mjestimice umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura između tri i pet stupnjeva.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine. Puhat će slab, rijetko gdje na otvorenome moru umjeren maestral, a temperatura bez veće promjene, ali činit će se malo ugodnije nego jučer, bit će oko 10 Celzijevih stupnjeva.

I na sjevernom Jadranu sunce i vedrine, ali i ovdje mirnije, time i malo ugodnije. Samo pod Velebitom još slaba do umjerena bura, drugdje sjeverozapadnjak. Temperatura malo viša, uz more između osam i 10 stupnjeva, a u gorju će se nešto češće ulaziti u plus, osobito u Lici.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Od petka na kopnu djelomice sunčano, a oblačnije od nedjelje kada postoji i manja šansa za slabe oborine, najizglednije od utorka. No, temperatura u porastu, kako dnevna tako i ona noćna. Minusi manje izraženi u petak i subotu, zatim uz više oblaka uglavnom oko nule. U novom tjednu sve su izglednije dnevne vrijednosti iznad 10 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu će se postupno skupljati sve više oblaka u dane vikenda. Isprva je samo koja kap kiše moguća na širem riječkom području, ali onda se idućeg tjedna povremeno malo kiše očekuje duž većeg dijela obale, osobito u utorak uz južinu. No, nakon još uvijek razmjerno hladnog i sunčanog petka, s oblacima raste temperatura pa će biti i sve ugodnije.

