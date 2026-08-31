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PRIJETE PLJUSKOVI /

Ljeto ne posustaje, ali stiže promjena: Meteorologinja otkrila što nas čeka na početku rujna

Pljuskovi će biti sve vjerojatniji prema kraju dana te u noći na utorak

31.8.2026.
6:35
Tanja Renko
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Iako će na vrijeme danas prizemno utjecati polje malo povišenog tlaka zraka, prema večeri će zbog približavanja oslabljenog frontalnog poremećaja atmosfera biti sve nestabilnija, a nešto više vlage premještat će se preko naših najsjevernijih krajeva u noći na utorak kada će stići po visini u te predjele i malo manje topao zrak i time ga dodatno destabilizirati.

PONEDJELJAK

Dan je počeo najčešće vedrinom, na kopnu i ugodnim temperaturama, a i veći dio prijepodneva bit će uz vrlo malo oblaka te slab vjetar. U Dalmaciji još jedna vrlo topla noć u nizu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj vruće te uz nešto više oblaka, posebno prema večeri kada raste vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Pljuskova može biti i u noći na utorak kada će naglo zapuhati jak i vrlo jak sjeverni vjetar. 

Jačeg razvoja oblaka bit će u drugom dijelu dana i na istoku gdje će biti vrlo vruće uz najvišu temperaturu i do 35 Celzijevih stupnjeva. Pljuskovi će biti sve vjerojatniji prema kraju dana te u noći na utorak, a do jutra se također očekuje jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. 

U Dalmaciji nastavak suše, vrućine i prevladavajuće sunčanog vremena pa je i dalje na snazi upozorenje na toplinski val te osobito oni osjetljivi moraju prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. 

I na zapadu zemlje obilje sunčanih sati uz najvišu temperaturu od 29 do 33 stupnja. More i dalje neuobičajeno toplo za kraj kolovoza - temperature od 26 do 28 stupnjeva, no nekima će ipak pružiti osvježenje.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Rujan će na kopnu početi nešto nestabilnijim vremenom i rano ujutro još na sjeveru ponegdje pojačanim vjetrom. Iako će se nakratko temperatura malo sniziti u sjevernijim i gorskim predjelima druga polovina tjedna ponovno posvuda nosi vruće i uglavnom suhe dane.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na moru klimatološki početak jeseni u znaku pravog ljetnog vremena. Rijetki lokalni neverini bit će mogući u utorak i srijedu. Dakle tjedan će obilježiti sunčano i vruće vrijeme, a izraženijeg vjetra bit će u utorak kada će zapuhati bura i ponajprije će na sjevernom dijelu biti vrlo jaka, podno Velebita i olujna.

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