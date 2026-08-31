Ljeto ne posustaje, ali stiže promjena: Meteorologinja otkrila što nas čeka na početku rujna

Iako će na vrijeme danas prizemno utjecati polje malo povišenog tlaka zraka, prema večeri će zbog približavanja oslabljenog frontalnog poremećaja atmosfera biti sve nestabilnija, a nešto više vlage premještat će se preko naših najsjevernijih krajeva u noći na utorak kada će stići po visini u te predjele i malo manje topao zrak i time ga dodatno destabilizirati.

PONEDJELJAK

Dan je počeo najčešće vedrinom, na kopnu i ugodnim temperaturama, a i veći dio prijepodneva bit će uz vrlo malo oblaka te slab vjetar. U Dalmaciji još jedna vrlo topla noć u nizu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj vruće te uz nešto više oblaka, posebno prema večeri kada raste vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Pljuskova može biti i u noći na utorak kada će naglo zapuhati jak i vrlo jak sjeverni vjetar.

Jačeg razvoja oblaka bit će u drugom dijelu dana i na istoku gdje će biti vrlo vruće uz najvišu temperaturu i do 35 Celzijevih stupnjeva. Pljuskovi će biti sve vjerojatniji prema kraju dana te u noći na utorak, a do jutra se također očekuje jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

U Dalmaciji nastavak suše, vrućine i prevladavajuće sunčanog vremena pa je i dalje na snazi upozorenje na toplinski val te osobito oni osjetljivi moraju prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

I na zapadu zemlje obilje sunčanih sati uz najvišu temperaturu od 29 do 33 stupnja. More i dalje neuobičajeno toplo za kraj kolovoza - temperature od 26 do 28 stupnjeva, no nekima će ipak pružiti osvježenje.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Rujan će na kopnu početi nešto nestabilnijim vremenom i rano ujutro još na sjeveru ponegdje pojačanim vjetrom. Iako će se nakratko temperatura malo sniziti u sjevernijim i gorskim predjelima druga polovina tjedna ponovno posvuda nosi vruće i uglavnom suhe dane.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na moru klimatološki početak jeseni u znaku pravog ljetnog vremena. Rijetki lokalni neverini bit će mogući u utorak i srijedu. Dakle tjedan će obilježiti sunčano i vruće vrijeme, a izraženijeg vjetra bit će u utorak kada će zapuhati bura i ponajprije će na sjevernom dijelu biti vrlo jaka, podno Velebita i olujna.