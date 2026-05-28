Temperature idu do 27 °C, a onda promjena: Meteorologinja otkrila gdje su mogući pljuskovi

Preko Hrvatske se prošlu noć premještao oslabljeni frontalni poremećaj s kojim je stigao nešto vlažniji i manje topao zrak, no već s jutrom jača prizemno anticiklona. Zbog pritjecanja manje toplog zraka val vrućine popušta u unutrašnjosti, no na Jadranu će i danas biti vruće.

ČETVRTAK

U četvrtak prijepodne većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom te uglavnom suho. Zapuhat će slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, duž obale bura, ponegdje i jaka. Jutarnja temperatura od 13 do 18 °C, na moru te u unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 °C. U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj poslijepodne i dalje u znaku većinom sunčanog vremena i bit će manje toplo nego prethodnih dana uz najvišu temperaturu oko 27 °C.

I dalje će puhati slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Slabog i umjerenog vjetra, uglavnom sjeverozapadnog bit će i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Tu i tamo bit će vrlo malo oblaka na nebu, a vrijednosti najviše temperature ipak ugodnije te nešto primjerenije kraju svibnja, oko 26, 27 °C.

U Dalmaciji i dalje vruće, a bit će lokalno i jačeg razvoja oblaka, ponajprije u unutrašnjosti gdje će biti moguć i poneki pljusak koji rijetko može stići i do obale. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj također prevladavajuće sunčano. Na moru i u Istri vruće, dok će u gorju temperatura biti između 23 i 26 °C. Poneki lokalan i kratkotrajan pljusak vjerojatan je u unutrašnjosti Istre, ali i u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Petak i subota bit će stabilni, pretežno sunčani. Noći i jutra bit će svježiji. Od nedjelje opet nestabilnije pa će osobito u poslijepodnevnim satima biti više oblaka i mjestimice pljuskova. Vikend će danju biti ponovno često vruć, no u novom tjednu opet blagi pad dnevne temperature, dok će se jutarnja malo povisiti.

IDUĆIH DANA NA MORU

Nakon gotovo sasvim vedrog petka kada još ujutro može mjestimice biti pojačane bure, vikend će biti uz ponešto oblaka te danju za poneki stupanj manje topao. Od ponedjeljka, iako i dalje većinom sunčano, rast će vjerojatnost za mjestimične neverine u poslijepodnevnim satima. Zadržat će se i dalje toplije od prosjeka.