Sunčano, stabilno i toplo, no promjena se nazire: Evo kakav je vikend pred nama

Za vikend u polju vedrine, ostaje većinom sunčano i stabilno te ugodno toplo.

SUBOTA

Od jutra pretežno sunčano. Puhat će slab, na istoku i jugu do umjeren sjeverozapadni, a sredinom dana u Dalmaciji i jugozapadni. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 0 do 5, a uz obalu toplije između 10 i 15 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom sunčano, uz vedro nebo UV indeks će biti visok. Vjetar slab, mjestimice i umjeren, a temperatura oko 23, 24 stupnja. U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, vedro i ugodno toplo - najviša temperatura oko 23 stupnja. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak.

U Dalmaciji i sutra sunčano i vedro. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, sredinom dana i jugozapadnjak, a temperatura od 21 do 25 stupnjeva.. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, bez vjetra te toplo s temperaturom između 19 i 23 stupnja.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti još u nedjelju sunčano i stabilno, temperatura bez veće promjene, a vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Početkom novog tjedna porast naoblake, u ponedjeljak uz dosta sunčana vremena, a onda od utorka nestabilnije pa će uz jači razvoj oblaka biti kiše ili pljuskova. Zapuhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a stizat će nešto hladniji zrak pa će biti svježije, osobito od srijede.

Na Jadranu u nedjelju većinom vedro, a onda od utorka promjenjiva naoblake, od sredine tjedna će biti i povremene kiše ili lokalnih pljuskova.

Slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak će okrenuti na buru koja će utorak prolazno okrenuti na jugo, ali već u srijedu opet jača bura. Temperatura u početku bez veće promjene, zatim će pred praznik rada biti nekoliko stupnjeva niža.