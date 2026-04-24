VIKEND SUNČAN, A ONDA... /

Uskoro stiže nova promjena vremena: Meteorologinja otkrila do kad ćemo uživati u suncu

Vratilo nam se stabilno i sunčano vrijeme u cijeloj zemlji, a tako će ostati i sljedećih nekoliko dana. Bit ćemo pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje se širi od sjevera Europe, a sve fronte i nestabilnosti daleko su od nas

24.4.2026.
6:06
Ana Bago Tomac
Jutro će biti vrlo slično kao i jučer - u kopnenom dijelu sunčano, ali prohladno! U gorju će ponegdje biti i negativnih temperatura pa je moguć i slab mraz. Na Jadranu sunčano uz umjerenu buru, a temperatura od 10 do 12 Celzijevih stupnjeva.

U drugom dijelu dana bez većih promjena - ostaje sunčano uz malu naoblaku tijekom dana. Bit će i koji stupanj toplije nego jučer, između 20 i 23 Celzijeva stupnja.

Na istoku sutra još vjetrovito, puhat će umjeren sjeverozapadnjak povremeno s jakim udarima, ali i ovdje pretežno sunčano uz malo višu temperaturu nego jučer - od 20 do 22, 23 stupnja.

Na Jadranu vedro uz slabljenje bure i okretanje na umjeren sjeverozapadnjak. Na otvorenom moru bit će i jakih udara. Temperatura između 21 i 24 stupnja.

Slično i na sjevernom dijelu, pretežno sunčan dan uz nešto slabiji vjetar nego u Dalmaciji, puhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura od 19 ili 20 u gorskom dijelu do 22 na obali i otocima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Vikend koji je pred nama bit će sunčan i još malo topliji u svim krajevima, idealan za boravak na otvorenom, pogotovo ako imate na umu da početkom idućeg tjedna stižu opet neke nestabilnosti. Od utorka će se malo sniziti i temperatura, navečer su mogući pljuskovi, a kiša će većinu unutrašnjosti zahvatiti u noći na srijedu i u srijedu.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu također sunčan i topao vikend uz umjeren jugozapadni ili sjeverozapadni vjetar. Više oblaka sredinom tjedna, a u srijedu je na sjevernom dijelu moguća kiša i pljuskovi. Slijedi nam nekoliko sunčanih i toplijih dana i to u cijeloj zemlji, a od kiše smo mirni do sredine idućeg tjedna!

VrijemeVrijeme DanasVremenska Prognoza
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
