Uskoro stiže nova promjena vremena: Meteorologinja otkrila do kad ćemo uživati u suncu

Jutro će biti vrlo slično kao i jučer - u kopnenom dijelu sunčano, ali prohladno! U gorju će ponegdje biti i negativnih temperatura pa je moguć i slab mraz. Na Jadranu sunčano uz umjerenu buru, a temperatura od 10 do 12 Celzijevih stupnjeva.

U drugom dijelu dana bez većih promjena - ostaje sunčano uz malu naoblaku tijekom dana. Bit će i koji stupanj toplije nego jučer, između 20 i 23 Celzijeva stupnja.

Na istoku sutra još vjetrovito, puhat će umjeren sjeverozapadnjak povremeno s jakim udarima, ali i ovdje pretežno sunčano uz malo višu temperaturu nego jučer - od 20 do 22, 23 stupnja.

Na Jadranu vedro uz slabljenje bure i okretanje na umjeren sjeverozapadnjak. Na otvorenom moru bit će i jakih udara. Temperatura između 21 i 24 stupnja.

Slično i na sjevernom dijelu, pretežno sunčan dan uz nešto slabiji vjetar nego u Dalmaciji, puhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura od 19 ili 20 u gorskom dijelu do 22 na obali i otocima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Vikend koji je pred nama bit će sunčan i još malo topliji u svim krajevima, idealan za boravak na otvorenom, pogotovo ako imate na umu da početkom idućeg tjedna stižu opet neke nestabilnosti. Od utorka će se malo sniziti i temperatura, navečer su mogući pljuskovi, a kiša će većinu unutrašnjosti zahvatiti u noći na srijedu i u srijedu.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu također sunčan i topao vikend uz umjeren jugozapadni ili sjeverozapadni vjetar. Više oblaka sredinom tjedna, a u srijedu je na sjevernom dijelu moguća kiša i pljuskovi. Slijedi nam nekoliko sunčanih i toplijih dana i to u cijeloj zemlji, a od kiše smo mirni do sredine idućeg tjedna!