Meteorologinja prognozirala vrijeme za blagdanski vikend: Oduševit ćete se!

I danas će između dva sustava gradijenti tlaka biti izraženi, a takva situacija pogoduje jakoj i olujnoj buri.

Prijepodne većinom oblačno, sunčana razdoblja će biti češća na sjevernom Jadranu, a uglavnom u gorju može biti slabih oborina. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, lokalno s olujnim udarima, a uz obalu jaka i olujna bura s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu od 3 do 8, a na moru između 8 i 13 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom oblačno, rijetko može nakratko proviriti koja zraka sunca. Puhat će umjeren i jak vjetar sa sjevera, a temperatura oko 13 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno, ali i većinom suho, a mjestimice su moguća i sunčana razdoblja. Puhat će umjeren sjeverni vjetar, a temperatura do najviše 14 stupnjeva.

U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, prema jugu će povremeno padati slaba kiša. Bit će vrlo vjetrovito - puhat će jaka i olujna bura s orkanskim udarima, a temperatura između 13 i 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, a u gorju pretežno oblačno s povremenim oborinama. Puhat će jak, na udare i olujan sjeveroistočnjak, uz obalu olujni i orkanski udari. Dnevna temperatura u gorju oko 6, a na Jadranu do 15 stupnjeva.

Idućih dana na kopnu i moru

U unutrašnjosti još u petak višak oblaka, a povremene kiše će biti uglavnom u prvom dijelu dana na istoku zemlje. Vjetar će postupno slabjeti, a temperatura rasti pa će za vikend biti pravo proljetno vrijeme - toplo i pretežno sunčano, sredinom dana je moguća umjerena naoblaka, a onda u novom tjednu još i vedrije.

Na Jadranu u petak promjenjivo, puhat će jaka bura s olujnim, još prijepodne podno Velebita i orkanskim udarima, a onda će slabjeti. Blagdanski vikend će i uz obalu biti sunčan i proljetno topao uz dnevnu temperaturu biti oko 20 stupnjeva, a ni novi tjedna ne donosi veće promjene.