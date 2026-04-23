Temperature do 25 stupnjeva, ali stiže i nova promjena: Meteorologinja otkrila detalje

Jača utjecaj anticiklone pa će drugi dio tjedna proteći u stabilnim prilikama, bit će pretežno sunčano i toplije, od petka u većini predjela dnevna temperatura iznad 20 stupnjeva.

ČETVRTAK

Od jutra pretežno sunčano, a na kopnu će povremeno biti umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz obalu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu između -1 i 4 stupnja pa je ponegdje moguć i slab mraz, ponajprije u gorju, a uz obalu od 7 do 12 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, povremeno će biti i umjerene naoblake. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura oko 18, 19 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, prolazno će biti umjerene naoblake. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura do najviše 18 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano, često i potpuno vedro. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a temperatura od 18 do 21 stupanj. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju umjerena naoblaka. Nakon bure će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura uglavnom od 15 u gorju do 20 na moru.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti do kraja tjedna pretežno sunčano, još u petak sredinom dana može biti umjerene naoblake, a onda će početkom novog tjedna opet biti nestabilnije s lokalnim pljuskovima. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u petak na istoku i sjeverozapadni. Temperatura će idućih dana biti u porastu pa će i jutra biti toplija, a tijekom dana za vikend u većini predjela iznad 20 stupnjeva.

Na Jadranu idućih dana većinom sunčano i vedro, zatim će početkom novog tjedna biti viška oblaka, lokalno i pljuskova. U noći i ujutro slaba od umjerena bura, a tijekom dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura još malo viša pa će idućih dana dnevna biti većinom iznad 20, lokalno i oko 25 stupnjeva.