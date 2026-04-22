Ujutro će vam trebati jakna: Meteorologinja najavila i novu promjenu vremena

Nakon kišovitog i malo hladnijeg vremena, danas će iznad nas jačati polje visokog tlaka koje se širi sa sjevera Europe donoseći stabilnije i sunčanije dane.

Pljuskovi i kiša mogući su još tijekom noći i jutra - uglavnom u kopnenom i gorskom dijelu dok će na Jadranu biti sunčano i vjetrovito. Puhat će jaka bura s olujnim udarima, najjača u podvelebitskom dijelu. Temperatura od 2 do 7 stupnjeva, na Jadranu od 9 do 13.

Poslijepodne će se razvedriti i prevladavat će sunčano. Mala mogućnost za kakav pljusak postoji u gorju na sjeverozapadu zemlje, a temperatura bez većih promjena - uglavnom oko 15 Celzijevih stupnjeva

Na istoku također pretežno sunčan dan. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura slična kao danas - 14 ili 15 stupnjeva

Stabilnije vrijeme danas i na jugu. Bit će sunčano, osobito na otocima i na krajnjem jugu dok će sjevernije prolazno biti više oblaka. Bura će oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura između 17 i 19

Sjeverni dio Jadrana bit će sunčan i suh, a više oblaka, možda i kakav slab pljusak bit će u gorskim područjima. Ovdje će uz obalu puhati bura, ali slabija nego u prvom dijelu dana

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU I MORU

Od sredine tjedna čeka nas još više sunca, ali pripremite se na prohladna jutra. U gorju je moguć i mraz, osobito u četvrtak, dok će danju biti sve toplije. Pravo proljetno vrijeme kad vam ujutro treba jakna, a poslijepodne kratki rukavi! Manja promjena vremena početkom idućeg tjedna

Na Jadranu također sunčani dani i ugodne, proljetne temperature. Jedino će u četvrtak još puhati jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, a onda do kraja tjedna umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Kako sada izgleda, nova promjena vremena donijet će jaku buru u noći s nedjelje na ponedjeljak kad bi opet moglo biti i pljuskova.