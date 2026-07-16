Meteorologinja najavila izraženu promjenu vremena: Posvuda će biti grmljavine i pljuskova

Iako smo u polju povišenog tlaka zraka, nije posve stabilno. U četvrtak tijekom dana bit će pljuskova i grmljavine. Sve to bit će kratkotrajno tamo negdje do vikenda kad će ta promjena vremena biti izraženija i nakon koje će nam ipak biti manje vruće.

Jače grmljavinsko nevrijeme uz obilnu kišu očekuje sjeverni Jadran, gorski i središnji dio unutrašnjosti i to u noći i četvrtak ujutro. Uz te pljuskove bit će jakog i na udare olujnog sjeverozapadnog vjetra i bure. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva.

Prema sredini dana oblaci i kiša premještat će se na istok, a u ovom središnjem dijelu će se razvedravati. Temperatura će se malo sniziti u usporedbi s onom u srijedu, uglavnom će biti 27 do 30, a puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar

Na istoku poslijepodne više oblaka, u Posavini i u gorju zapadne Slavonije uz jači razvoj mogući su i obilni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim sjeverozapadnim vjetrom. Najviša temperatura uglavnom iznad 30

Na južnom Jadranu i u četvrtak sunčano i suho. Najviša temperatura popet će se do 35 Celzijevih stupnjeva, a pljuskovi su mogući uglavnom samo u zaleđu. Ako bude jačeg razvoja i na obali, bit će to kratkotrajno i više u sjevernom dijelu Dalmacije.

Do sredine dana Razvedrit će se i na ovom sjevernom dijelu. Puhat će umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperatura i dalje uglavnom oko 30 ili malo iznad. U gorskoj Hrvatskoj pljuskovi su mogući i u drugom dijelu dana, ali slabiji nego tijekom noći i ujutro.

IDUĆIH DANA

U petak će biti pretežno sunčan dan sve do večeri kad će na sjeverozapadu i sjeveru zemlje biti kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom. U noći na subotu i u subotu kiše i pljuskova bit će manje-više posvuda, a uz ovu promjenu vremena malo će i osvježiti.

U nedjelju više sunca i stabilnije, ali ne zadugo - vidi se i da će početak idućeg tjedna biti dosta nestabilan uz pljuskove, grmljavinu i to u većini krajeva. Iako će naravno biti i duljih sunčanih razdoblja, bit će manje vruće - najviša dnevna temperatura trebala bi ostati ispod 30 Celzijevih stupnjeva što je u usporedbi s jučerašnjih 33, 34 ipak značajno osvježenje.

Na Jadranu će pljuskova praćenih grmljavinom, ponegdje i izraženijih najviše biti na sjevernom dijelu i to u noći s petka na subotu. Zatim opet sunčano i vruće uz vrlo tople noći sve do početka novog tjedna kad bi prema sadašnjim naznakama i ovdje trebalo malo osvježiti uz pljuskove i grmljavinu u noći s ponedjeljka na utorak.

U noći i četvrtak ujutro dakle kiša i grmljavina na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti, a izraženija promjena zbog koje će nam biti manje vruće u noći s petka na subotu.