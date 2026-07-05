Ljeto s dva lica: Još ne spremajte kišobrane, ali ljubitelji sunca uskoro će doći na svoje

I nastavak vikenda bit će pod utjecajem polja visokog tlaka zraka sa sjeverozapada kontinenta odnosno Atlantika. Ipak do nas će stizati nešto vlažniji zrak pa će osobito u drugom dijelu dana biti više oblaka na kopnu i na sjevernom Jadranu. Bura će popuštati i u Dalmaciji. Novi radni tjedan počet će još malo promjenjivijim vremenom, no od utorka u većini predjela prevladavajuće sunčano, posebno na moru.

NEDJELJA

Prijepodne će biti uglavnom sunčano i uz tek ponešto oblaka većinom ponegdje u unutrašnjosti. Bura će još u Dalmaciji, osobito na jugu biti jaka. Jutro na kopnu ugodno uz najniže vrijednosti od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva, na moru i dalje većinom iznad 20, ali malo niža nego prethodne noći.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj poslijepodne više oblaka te mjestimice i nešto kiše ili poneki pljusak koji će većinom stizati iz susjedne Slovenije. Na sjeveru područja će biti i umjerenog sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura od 28 do 31 stupnja.

Malo toplije nego u subotu bit će i na istoku uz vrijednosti temperature oko 29 Celzija. Također se očekuje povremeno umjerena naoblaka te mala do umjerena vjerojatnost za kratkotrajnu kišu ili pljusak i to izglednije u dijelu Podravine.

U Dalmaciji i dalje sunčano te pravo ljetno vrijeme. Bura će oslabjeti i zapuhat će sjeverozapadnjak koji može na otvorenom biti pojačan, a time i more može biti umjereno valovito. Na zapadu djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, popodne uz poneki pljusak prije svega u Gorskom kotaru, dok je navečer i u noći poneki neverin moguć na sjevernom Jadranu, vjerojatnije u Istri. Puhat će slab do umjeren jugozapadni ili jugoistočni vjetar. Temperatura od 27 do 31 Celzijev stupanj.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još će veća vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili pljuskove biti u ponedjeljak koji će i zbog više oblaka danju biti manje topao. Od utorka prevladavajuće sunčano, no povremeno uz više oblaka i do sredine tjedna će još postojati mala do umjerena vjerojatnost za lokalne nestabilnosti, ponajprije u poslijepodnevnim satima.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na moru u ponedjeljak može biti neverina, posebno na sjevernom dijelu. Veći dio tjedna bit će u znaku sunčanog odnosno pravog ljetnog vremena. Ipak kako atmosfera neće biti sasvim stabilna treba se redovno informirati o mogućnosti lokalnih neverina.