Meteorolog Ribarić otkriva kakvo vrijeme nas čeka idućih dana: Hrvati, pripremite se...

Vrhunac oborinskog vala je iza nas. No, još će se danas ciklona i fronte premještati preko južnog Jadrana dalje na istok, a naši će krajevi glavninom biti na stražnjoj strani tih poremećaja.

SRIJEDA

Ujutro i prijepodne oblačno i hladnije, ali znatno rjeđi i sve slabiji snijeg. Pahulje će tek lepršati na sjevernom Jadranu na jakoj i olujnoj, na udare orkanskoj buri, uglavnom na Kvarneru i u Primorju. I na krajnjem jugu jugo će oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak, a tu se još uvijek očekuje povremena kiša. Posvuda vrlo hladno, a hladnije nego na kopnu činit će se na buri na sjevernom Jadranu.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje oblačno, ali samo sporadično još uz slab snijeg, uglavnom u Posavini te oko Korduna, Banovine. Temperatura u minusu, oko -2 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu snijeg najuporniji, ali uglavnom sada već slab, češći u Posavini. Pritom vrlo hladno, u minusu gotovo kao i ujutro, a puhat će slab do ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar.

U Dalmaciji na sjevernom dijelu prestanak oborine, u zaleđu još moguća susnježica, pa i snijeg navečer u višim predjelima, kojeg uz buru može biti nakratko i uz obalu. No, prema jugu i dalje povremena kiša, osobito na širem dubrovačkom području.

Na sjevernom Jadranu prestanak oborina, a smanjivat će se i naoblaka sa zapada, najprije u Istri gdje su moguća i sunčana razdoblja. Slab snijeg samo u gorju, a koje pahulje može još biti u podvelebitskom primorju s olujnom burom, koja postupno slabi, značajnije tek kasnije navečer i u noći na četvrtak. Uz more tek nekoliko stupnjeva u plusu, a u gorju 5-6 °C ispod nule.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Razvedravanje na kopnu slijedi u četvrtak, no nakon noćne vedrine slijede i dva iznimno hladna jutra. U petak već novo naoblačenje, nakratko i viša temperatura, osobito jutarnja, ali samo manje hladno. Dovoljno da oborine budu na granici kiše i snijega, u početku i obliku ledene kiše, a u subotu češće samog snijega u gorju. Od nedjelje više suhog i sunčanog vremena, ali vrlo hladno.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca u četvrtak, a slabjet će postupno bura i tramontana. No, vrlo hladna jutra i uz samo more, mogući i manji minusi. To se mijenja s južinom tijekom petka, raste temperatura i naoblaka, a opet time i kišovito, posebice na prijelazu sa petka na subotu. Za vikend bura ponovno donosi postupno razvedravanje, posvuda od nedjelje, ali i malo hladnije prilike.