Baklje i razbijeni prozori /

Kaos u Vigu prije Europske lige: Navijači Celte i Lyona potukli se u centru grada

Kaos u Vigu prije Europske lige: Navijači Celte i Lyona potukli se u centru grada
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Uprava Celte Vigo je priopćila da oštro osuđuje sve oblike nasilja

12.3.2026.
16:30
Hina
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
Sukobi su izbili u srijedu navečer između navijača Celte Vigo i Olympique Lyona, što je rezultiralo s nekoliko lakših ozljeda, izvijestila je španjolska policija u četvrtak, samo nekoliko sati prije utakmice Europske lige između dva kluba u Vigu.

"Došlo je do tučnjave između dvije skupine navijača", rekla je glasnogovornica policije za AFP, precizirajući da su neki ljudi zadobili lakše ozljede, ali bez navođenja točnog broja. "Uglavnom se radi samo o lakšim posjekotinama", nastavila je, objašnjavajući da se incident dogodio nedugo prije ponoći kada je jedna skupina napala drugu skupinu, koja je bila u baru.

"Razbili su prozore i bacali baklje unutra. Vladao je strah, panika. Šteta je uglavnom materijalna", rekla je voditeljica bara, koju je citirao lokalni tisak Viga, dodajući da je moglo biti puno gore.

Uprava Celte Vigo je priopćila da oštro osuđuje sve oblike nasilja, poput onog koji se dogodio sinoć u ulici u centru grada protiv navijača Olympique Lyona.Klub iz sjeverozapadne Španjolske se nada se da će večerašnja utakmica i uzvrat u Lyonu sljedećeg četvrtka proći bez daljnjih incidenata.

Celta VigoLyonNavijačiTučnjava
