Proljeće na pauzi: Stiže nagla promjena vremena uz buru, izvadite jakne iz ormara

U sklopu frontalnog sustava nam stiže vlažan i nestabilan, ali i hladniji zrak pa će početak novog tjedna proći u znaku kiše i pljuskova, ali i nižih dnevnih temperatura.

PONEDJELJAK

Prijepodne promjenjivo ili pretežno oblačno, bit će kiše i pljuskova, osobito u kopnenim predjelima te na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji često i izostati. Puhat će slab do umjeren, uz pljuskove i pojačan vjetar sa sjevera, a na moru jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura na kopnu od 6 do 11, a uz obalu između 10 i 15 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo, bit će sunčanih razdoblja, ali i kiše i pljuskova. Zapuhat će slab do umjeren, prolazno i pojačan jugozapadnjak, a dnevna temperatura osjetno niža, većinom oko 15 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo i nestabilno uz kišu i pljuskove. Puhat će slab do umjeren, povremeno i jak jugozapadnjak, a temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo, bit će čestih sunčanih razdoblja, lokalno i pljuskova, izglednije navečer i u noći na utorak. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar, krajem dana bura. Temperatura između 19 i 22 stupnja.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, u gorju ponegdje i pretežno oblačno, bit će povremene kiše ili pljuskova s grmljavinom. Slabo do umjereno jugo će okrenuti na buru, a temperatura u gorju od 13 do 16, a uz obalu oko 19 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti još utorak promjenjivo, bit će sunčanih razdoblja, ali i povremene kiše ili pljuskova. Od sredine tjedna sve više sunčana vremena. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera. Jutra će biti svježija, ali tijekom dana će temperatura opet postupno rasti.

Na Jadranu utorak nestabilno s kišom i pljuskovima, a onda od srijede sunčanije, često će i prevladavati vedro. Utorak će zapuhati, na sjevernom dijelu i jačati bura pa će pod Velebitom biti i olujnih udara, a onda ih u srijedu može biti duž cijele obale, ali već u četvrtak bura slabi. Temperatura bez veće promjene, jedino će jutarnja biti malo niža.