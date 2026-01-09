Pogledajte kakve vremenske (ne)prilike stižu u Hrvatsku: Prvo ledena kiša, a onda...

Petak od jutra pretežno oblačno, u unutrašnjosti još prijepodne većinom suho, a uz obalu kiša i pljuskovi, lokalno i obilni, u gorju susnježica ili snijeg. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na moru umjereno i jako jugo i južni vjetar. Minimalna temperatura na kopnu između -15 i -8, lokalno i niža od toga, a uz obalu uglavnom od -1 do 5 stupnjeva.

U nastavku dana oblačno, na moru kiša i pljuskovi, lokalno i obilni, a na kopnu susnježica ili snijeg, moguća je i oborina koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom, osobito u istočnim i sjevernim predjelima.

Vjetar slab do umjeren, uz obalu i jako jugo, a uz južinu će dnevna temperatura biti viša od današnje - u unutrašnjosti od -1 do 5, a na moru između 7 i 13 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti još u subotu prijepodne susnježica i snijeg, mjestimice i oborina koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom, a onda će se naoblaka polako kidati pa će već u nedjelju biti sunčanije, ali još je ponegdje moguće i malo snijega. U novom tjednu barem djelomice sunčano.

U subotu prolazno manje hladno, ali već od nedjelje novi pad temperature pa ćemo i novi tjedan početi s debelim minusima.

Na Jadranu još u subotu nestabilno, kiša i pljuskovi će najuporniji biti na jugu zemlje, a na sjevernom dijelu će se sredinom dana razvedravati. U subotu će zapuhati jak sjeverozapadnjak, a u nedjelju jaka i olujna bura. Temperatura u subotu nešto viša, a onda od nedjelje, a osobito u novom tjednu opet hladno.