FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JE LI VAM HLADNO? /

Pogledajte kakve vremenske (ne)prilike stižu u Hrvatsku: Prvo ledena kiša, a onda...

Petak ujutro hladno i vrlo hladno, ali uz ciklonu i ovaj frontalni sustav će biti više oblaka

9.1.2026.
5:58
Damjana Ćurkov Majaroš
Josip Mikacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Petak od jutra pretežno oblačno, u unutrašnjosti još prijepodne većinom suho, a uz obalu kiša i pljuskovi, lokalno i obilni, u gorju susnježica ili snijeg. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na moru umjereno i jako jugo i južni vjetar. Minimalna temperatura na kopnu između -15 i -8, lokalno i niža od toga, a uz obalu uglavnom od -1 do 5 stupnjeva.

U nastavku dana oblačno, na moru kiša i pljuskovi, lokalno i obilni, a na kopnu susnježica ili snijeg, moguća je i oborina koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom, osobito u istočnim i sjevernim predjelima.

Vjetar slab do umjeren, uz obalu i jako jugo, a uz južinu će dnevna temperatura biti viša od današnje - u unutrašnjosti od -1 do 5, a na moru između 7 i 13 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti još u subotu prijepodne susnježica i snijeg, mjestimice i oborina koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom, a onda će se naoblaka polako kidati pa će već u nedjelju biti sunčanije, ali još je ponegdje moguće i malo snijega. U novom tjednu barem djelomice sunčano.

U subotu prolazno manje hladno, ali već od nedjelje novi pad temperature pa ćemo i novi tjedan početi s debelim minusima.

Na Jadranu još u subotu nestabilno, kiša i pljuskovi će najuporniji biti na jugu zemlje, a na sjevernom dijelu će se sredinom dana razvedravati. U subotu će zapuhati jak sjeverozapadnjak, a u nedjelju jaka i olujna bura. Temperatura u subotu nešto viša, a onda od nedjelje, a osobito u novom tjednu opet hladno.

VrijemeVrijeme DanasVremenska PrognozaSnijeg
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JE LI VAM HLADNO? /
Pogledajte kakve vremenske (ne)prilike stižu u Hrvatsku: Prvo ledena kiša, a onda...