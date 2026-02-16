Stiže ciklona i novo pogoršanje: Temperature padaju i do -6, a evo gdje je moguć snijeg

Uz novu ciklonu u novi tjedan ulazimo nestabilnim, ali i hladnijim vremenom.

Prijepodne djelomice sunčano i većinom suho, oblačnije će biti na sjevernom Jadranu gdje rijetko može pasti malo kiše. Bura će oslabjeti i okrenuti na umjereno, ponegdje i jako jugo. U unutrašnjosti minimalna temperatura između -6 i -1 pa će biti i mraza, a uz obalu uglavnom od 2 do 7 stupnjeva.

U nastavku dana jače naoblačenje pa će u središnjim i sjeverozapadnim predjelima biti umjereno ili pretežno oblačno s povremenom kišom, a u višem gorju može biti i susnježice ili snijega. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura između 3 i 7 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno s povremenim oborinama. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a temperatura od 4 do 8 stupnjeva.

U Dalmaciji od sredine dana jače naoblačenje s kišom i pljuskovima, lokalno i izraženim. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro, prema kraju dana će slabjeti. Temperatura između 8 i 13 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu oblačno s kišom i pljuskovima, u gorju povremeno i susnježica ili snijeg. Puhat će umjeren i jak južni, u gorju i jugozapadni vjetar, a temperatura u gorju od 3 do 8, na moru oko 11 stupnjeva.

Idućih dana na kopnu i moru

Utorak djelomice sunčano, ujutro je moguća i magla. U srijedu novo jače naoblačenje, prema kraju dana će biti kiše, a u četvrtak i lokalno obilnih oborina, u gorju i snijega. Jutarnja temperatura malo viša, dnevna bez veće promjene, a od sredine tjedna se uz vjetar sa sjevera čini hladnije.

Na Jadranu utorak djelomice ili pretežno sunčano, u srijedu na sjevernom dijelu oblačnije, moguća je i kiša. U četvrtka duž obale oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim. Utorak će zapuhati sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ali već u srijedu okreće na jugo koje će u četvrtak biti i jako, a onda će navečer na sjevernom dijelu jačati bura, u petak i drugdje.