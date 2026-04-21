Kiša, pljuskovi i olujna bura u dijelovima Hrvatske: Meteorologinja otkrila kada se vraća sunce

Danas će iznad nas kružiti dosta vlažnog i nestabilnog zraka pa će i dalje biti kiše i pljuskova, ovaj put češće na Jadranu. Od sredine tjedna će ojačati utjecaj anticiklone pa će biti stabilnije i sunčanije, prema kraju tjedna i opet toplije.

Prijepodne promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti uglavnom bez oborina, a na Jadranu kiša i pljuskovi, u Dalmaciji lokalno izraženi. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Jutarnja temperatura na kopnu od 5 do 10, a na moru između 11 i 15 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, lokalno je moguć još poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura od 14 do 17 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo, bit će sunčanih razdoblja, a još ponegdje i malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura oko 16, 17 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjiva naoblaka, bit će pljuskova s grmljavinom, lokalno i izraženih. Puhat će umjerena bura, a temperatura oko 18, 19 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju sunčana razdoblja, moguća je i povremena kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjerena do jaka bura, navečer podno Velebita na udare i olujna. Temperatura od 12 do 16 u gorju, a na moru oko 19 stupnjeva.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU I MORU

U unutrašnjosti postupno stabilnije i sunčanije, još je samo u srijedu uz dnevni razvoj oblaka moguć poneki kraći pljusak, a onda će biti pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u početku malo niža, a prema kraju tjedna će rasti i jutarnja i dnevna, tijekom dana će u većini predjela biti iznad 20 stupnjeva.

Na Jadranu u nastavku tjedna sunčanije, od petka često i sasvim vedro. U srijedu vjetrovito, puhat će jaka, na udare i olujna bura, ali već u četvrtak slabi i okreće na sjeverozapadnjak. Temperatura u porastu, dnevna će biti oko 21, 22 stupnja.