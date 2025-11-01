Frontalni sustav približava se Hrvatskoj: Meteorologinja otkrila gdje će biti jakih nevremena

Danas će pod utjecajem anticiklone biti većinom sunčano i toplo, ali sve bliži nam je frontalni sustav koji će nam donijeti dosta vlažnog i hladnijeg zraka pa će već u nedjelju rasti naoblaka, kiša će u noći na ponedjeljak biti i obilna, a zatim nas u novom tjednu očekuje i pad temperature.

Prijepodne pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice magla, koja će ponegdje biti i dugotrajna. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, lokalno je moguće i malo slabe kiše. Vjetar slab, tek ponegdje i umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura na kopnu od 6 do 11, a uz obalu između 12 i 17 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, ponegdje i sasvim vedro. Puhat će slab do umjeren, navečer mjestimice na udare i jak južni i jugozapadni vjetar, a temperatura između 19 i 23 stupnja. U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i toplo, temperatura do najviše 24 stupnja, a vjetar većinom slab.

U Dalmaciji vrijeme idealno za boravak na otvorenom, bit će većinom sunčano i vedro te ugodno toplo. Temperatura iznad 20 stupnjeva, a vjetar slab, tek povremeno i umjeren jugozapadni.Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo, lokalno je moguće i malo slabe kiše. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a temperatura iznad prosjeka za početak studenog.

IDUĆIH DANA

Još u nedjelju vrlo toplo, ali će postupno rasti naoblaka, kiše će od sredine dana biti u gorju, a navečer i na zapadu zemlje. U noći na ponedjeljak u većini predjela kiša i pljuskovi, lokalno i obilni. Sredinom dana će oborina prestajati, ali stići će nam i hladniji zrak pa će dnevna temperatura biti niža. Od utorka će i jutra biti prilično hladna, moguć je i mraz, a bit će i magle.

U nedjelju će uz obalu naoblaka rasti, kiše i pljuskova će biti već od jutra na sjevernom dijelu, a zatim navečer i u noći na ponedjeljak duž cijele obale, lokalno su moguća i jača nevremena praćena obilnom oborinom. Od utorka većinom sunčano, bura će zapuhati u ponedjeljak, na udare će biti i olujna, a slabjet će sredinom tjedna. Temperatura u novom tjednu nešto niža u odnosu na danas.