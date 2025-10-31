Vikend u znaku obilaska groblja: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka na blagdan Svih svetih

Danas će tlak zraka rasti pa će biti stabilnije i sunčanije, uz južinu ostaje iznadprosječno toplo, a toplina će obilježiti i blagdanski vikend pred nama

Prijepodne promjenjivo, na zapadu je lokalno moguće i još malo slabe kiše, a prema sredini dana i sve vedrije. U unutrašnjosti većinom slab vjetar, a na moru umjereno i jako jugo, koje će već prijepodne slabjeti. Jutarnja temperatura na kopnu od 8 do 13, a uz obalu između 14 i 17 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima barem djelomice sunčano. Zapuhat će slab do umjeren južni vjetar uz koji će biti iznadprosječno toplo - dnevna temperatura između 19 i 22 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne pretežno sunčano, vjetar većinom slab, tek povremeno i umjeren jugoistočni, a temperatura do najviše 22 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano, tek će ponegdje biti još nešto promjenjive naoblake. Umjereno i jako jugo će prema večeri slabjeti, a temperatura bez veće promjene pa će i dalje biti toplo za doba godine.

Na sjevernom Jadranu i u gorju barem djelomice sunčano, još će sredinom dana biti promjenjive naoblake, ali prema večeri vedrije. Jugo će slabjeti, a temperatura većinom od 16 do 22 stupnja.

IDUĆIH DANA

Pred nama je blagdanski vikend, a vrijeme će ići na ruku boravku na otvorenom. U subotu će biti pretežno sunčano, ujutro s maglom, a tijekom nedjelje će naoblaka rasti, ali će do večeri ostati većinom suho. Zatim će navečer i u noći na ponedjeljak biti kiše i pljuskova, lokalno i obilnih, a onda će od utorka oborine uglavnom izostati, ali će biti viška oblaka. Još za vikend iznadprosječno toplo, a onda će u novom tjednu uz vjetar sa sjevera temperatura biti osjetno niža.

Na Jadranu u subotu većinom sunčano, jedino na sjevernom Jadranu može biti više oblaka i vrlo malo kiše. U nedjelju će naoblaka rasti duž cijele obale, a kiše i pljuskova će biti prvo na sjevernom dijelu, zatim u noći na ponedjeljak i drugdje, lokalno je moguće i obilna oborina. Od utorka stabilnije, jedino još na jugu može pasti malo kiše ili poneki pljusak. U subotu kratki predah od južine koja će u nedjelju opet jačati, ali već u ponedjeljak okrenuti na jaku buru s olujnim udarima