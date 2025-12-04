Meteorologinja otkrila gdje će biti pljuskova i grmljavine: Moguća i još jedna neugodna pojava

Uz ciklonu će nam i dalje pritjecati vlažan i nestabilan zrak pa će i danas biti oblačno, maglovito, tmurno s češćim oborinama, moguća je i poledica.

Prijepodne pretežno oblačno, na kopnu maglovito, ujutro većinom suho, a kiša će češća biti u gorju i na Jadranu gdje su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti bez vjetra, a uz obalu će na sjevernom dijelu puhati umjerena i jaka bura, u Dalmaciji i dalje jugo. Temperatura na kopnu između 0 i 2, 3, a na moru od 9 do 12 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima oblačno, tmurno i sivo, ponegdje uz dugotrajnu maglu, a od sredine dana će biti i češće kiše. Vjetar slab, a temperatura većinom tek stupanj ili dva viša od jutarnje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno i maglovito, bit će i kiše. Vjetar slab, tek povremeno umjeren jugoistočni, a temperatura uz dugotrajnu maglu oko 2, 3 stupnja, gdje se malo raziđe do 6

U Dalmaciji pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i izraženim. Puhat će umjereno i jako, prolazno i olujno jugo, a prema večeri sve češća bura. Dnevna temperatura između 12 i 17 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu povremena kiša, a u gorju će od sredine dana kiša prelaziti u susnježicu ili snijeg, moguće je i stvaranje novog snježnog pokrivača, a ponegdje će u Lici biti ledene kiše s njom i poledice. Puhat će umjerena i jaka bura, a temperatura u gorju do 2, 3 stupnja, uz obalu oko 12.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti do kraja tjedna pretežno oblačno s povremenom slabom kišom ili rosuljom. U novom tjednu napokon vedrije i sunčanije, ali ujutro s čestom maglom. Vjetar slab, prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura u blagom porastu, zatim u novom tjednu hladnija jutra, ali topliji dani.

Na Jadranu još u petak promjenjivo s kišom ili pljuskovima, zatim za vikend barem djelomice sunčano, a onda u novom tjednu još i vedrije. Puhat će umjerena, lokalno i jaka bura i tramontana, od ponedjeljka slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura bez veće promjene.