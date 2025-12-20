Gvardiol potpisuje za jedan od najvećih klubova? Trese se nogometni svijet

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol jedan je od središnjih braniča jako zanimljivih Barceloni za iduće ljeto, premda u ovom trenutku španjolski prvak nije u mogućnosti platiti Manchester Citiju 70 milijuna eura, izvijestile su u subotu katalonske novine Mundo Deportivo.

Španjolci navode kako Barcelona radi na sastavljanju momčadi za sljedeću sezonu, a hrvatskog braniča vide kao jednu od potencijalnih opcija za čvršću obranu. Katalonci se žele pojačati na poziciji centralnog braniča jer ne planiraju produžiti ugovor Andreasu Christensen, a Ronald Araujo ima osobnih problema.

Zbog toga su se u Barceloni okrenuli tržištu, a izbor je pao na dvojac Gvardiol/Bastoni. Obojici ugovori istječu u ljeto 2028., pa katalonski dnevnik smatra da bi ih njihovi klubovi mogli prodati dvije godine ranije kako bi ostvarili zaradu. Ako im ne pođe za rukom dovesti jednog od spomenutog dvojca, Barcelona bi se okrenula jednom od četvorice – Nicu Schlotterbecka (Borussia Dortmund), Pau Torresa (Aston Villa), Marca Guehija (Crystal Palace) i Ibrahimu Konateu (Liverpool).

Podsjetimo, Manchester City je prije dvije i pol godine kupio Gvardiola za 90 milijuna eura iz Leipziga, što je i danas rekord za jednog braniča. Do sada je Gvardiol za „Građane“ skupio 116 nastupa, a Transfermarkt ga procjenjuje na 70 milijuna eura.

