PADA I TEMPERATURA /

Nova ciklona stiže u Hrvatsku: Meteorologinja otkrila kada i gdje će biti snijega

18.2.2026.
6:00
Damjana Ćurkov Majaroš
Danas pod utjecajem anticiklone barem djelomice sunčano, ali već u četvrtak stiže nova ciklona s njom i nova porcija oblaka i oborina.

SRIJEDA

Prijepodne djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ponegdje će na kopnu biti kratkotrajne magle. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a u Dalmaciji većinom umjerena bura, na sjevernom Jadranu već prijepodne jugo. Minimalna temperatura u unutrašnjosti od -5 do 0, a uz obalu između 2 i 7 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, prema večeri će sa zapada rasti naoblaka. Zapuhat će slab do umjeren vjetar s juga uz koji najviša temperatura oko 10 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu barem djelomice sunčano, prema kraju dana će se i tu postupno skupljati sve više oblaka. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, zatim navečer jugoistočnjak, a temperatura oko 9, 10 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, na jugu i sasvim vedro. Tijekom dana većinom umjereno jugo, a u noći na četvrtak i jako. Dnevna temperatura između 11 i 15 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i u gorju djelomice sunčano, a onda će prema večeri rasti naoblaka, mjestimice će krajem dana biti i kiše. Uz sve izraženiju južinu temperatura u gorju od 7 do 10, a uz obalu i do 14 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti u četvrtak većinom oblačno s kišom, osobito od sredine dana, a u gorju lokalno i obilne. U noći na petak će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, uglavnom u višim nadmorskim visinama, a onda će se sredinom dana sa zapada razvedravati pa će za vikend biti barem djelomice sunčano. U četvrtak umjeren i jak jugoistočnjak i jugozapadnjak, a u noći na petak će naglo okrenuti na jak sjeverni vjetar. Stizat će nam hladniji zrak pa će temperatura u subotu biti osjetno niža, ali već od nedjelje opet toplije.

Na Jadranu u četvrtak oblačno s kišom i pljuskovima, u Dalmaciji i lokalno obilnim. Već u petak prijepodne na sjevernom dijelu većinom suho i sunčanije, a onda će do kraja dana kiša prestati i na jugu zemlje pa će za vikend duž obale biti pretežno sunčano. Bit će vjetrovito prvo će u četvrtak puhati jako i olujno jugo, a onda jaka i olujna bura s kojom će u subotu ujutro biti prilično hladno.

