Žrtve čekaju, sustav kasni: Hrvatska traži način kako zaustaviti maloljetničko nasilje

Sudionici okruglog stola o maloljetničkom nasilju naglasili su potrebu za sveobuhvatnim rješenjima za taj problem koja uključuju prevenciju, školu, institucije, lokalnu zajednicu i državnu vlast, ali i brže djelovanje, stavljanje žrtve u fokus te veću roditeljsku odgovornost.

Moderatorica okruglog stola u organizaciji Kluba zastupnika SDP-a i saborska zastupnica Marija Lugarić (SDP) u četvrtak je naglasila kako prevencija nasilja zahtijeva suradnju svih sektora - od odgojno-obrazovnog i socijalnog sustava, do medija, civilnog društva i politike, navela je, dodavši kako su potrebna nova rješenja jer postojeća nisu adekvatna s obzirom na to što nasilje eskalira, sve je brutalnije i duplicira se emitiranjem tog nasilja na društvenim mrežama.

Porast nasilje među djecom

Zamjenica pravobraniteljice za djecu Tatjana Holjevac istaknula je tri ključna rješenja za ovaj problem - podizanje svijesti, prevencija i međuresorna suradnja s jasno definiranim postupcima i mjerljivim rezultatima. Pri tome je upozorila na nedostatak svijesti o dječjim pravima, o tome kako primjereno postupati s djecom, kako razgovarati o nasilju i kako ih potaknuti da prijavljuju nasilje.

"Važno je i da roditelji budu uključeni, da budu svjesni problema, da se razvije doza samokritičnosti i suočavanja s problemima u kojima bi se mogla nalaziti njihova djeca. Samo je tako moguće izgraditi sustav koji će, kada dođe do nasilja, znati pravovremeno i stručno reagirati na dobrobit svih", poručila je Holjevac.

Napomenula je i kako se bilježi porast nasilja među djecom te da su lani zaprimili 44 posto više prijava za vršnjačko nasilje u školama u odnosu na 2023., a značajan porast odnosi se na slučajeve nasilja u virtualnom svijetu. Također je naglasila kako je nasilje među djecom potrebno sagledati u kontekstu porasta nasilja u našem društvu jer je ono posljedica i odraz svega onoga što se događa u njihovoj okolini i u svijetu odraslih.

Izmjena paketa zakona

Predsjednica udruge Roditelji za djecu Helena Ančić, koja je organizirala dva velika prosvjeda, navela je kako poštuju odluku da se ne snižava dobna granica za kaznenu odgovornost, koja je u Hrvatskoj 14 godina, ali je pri tome pozvala da djeca napadači budu odstranjeni, odnosno suspendirani kako bi se žrtve psihički oporavile, ali i da se pooštre kazne za roditelje koji se ponašaju inertno - prvo da se novčano kazne ako se nasilje ponovi, a onda i kazne zatvorom.

Jedna od organizatorica i članica Odbora za obitelj, mlade i sport Tanja Sokolić navela je kako su pripremili prijedlog izmjena paketa zakona koji pokrivaju ovu problematiku - prekršajni, kazneni, o odgoju i obrazovanju, sudovima za mladež, izvršenju mjera prema maloljetnicima, policiji i o policijskom postupanju.

Naglasak izmjena zakona je na zaštiti žrtve s obzirom na to da žrtva sada nije zaštićena od trenutka kada se dogodi nasilni incident, ubrzavanju protokola i postupaka, strožim mjerama prema roditeljima djece zlostavljača, s obzirom na to da roditelji koji ne surađuju ne snose sankcije i usporavaju institucije, te na strožim mjerama prema recidivistima nasilničkog ponašanja.

Sustav je preopterećen

Ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić predložio je da se izradi jedinstven zakon o djeci usmjeren na blagostanje i napredak djeteta, po uzoru na neke od skandinavskih zemalja, kako odgovornost ne bi bila podijeljena na pet različitih resora, te da se uvede sustav rane detekcije kako bi se u stvarnom vremenu pratilo izostajanje iz škole kao osnovni element daljnjeg devijantnog ponašanja na ulici i to na lokalnoj razini.

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika Domagoj Kronstein ponovio je apel prema Ministarstvu obrazovanja da se u školstvo vrati socijalni rad, iako je sustav preopterećen, jer su se izgubili odlični preventivni programi, a Alen Minić iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, između ostalog, složio se kako bi se formalno-pravna legislativa trebala ubrzati.

Kaznena odgovornost roditelja

Ana Kordej iz Ministarstva pravosuđa naglasila je kako pravosudna intervencija prema maloljetniku treba doći tek kada su sve ostale mjere bile neuspješne, a podsjetila je i kako kaznena odgovornost roditelja već postoji u domeni povrede djetetovih prava i ako se dijete odalo oblicima društveno-neprihvatljivog ponašanja.

Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja rekao je kako je kako se puno toga što je izneseno na okruglom stolu već i radi u sustavu, uključujući preventivne programe, no da se sada treba što više raditi kako bi se to poboljšalo, a također je istaknuo kako je prije deset dana na međuresornom sastanku dogovoreno da se ide s novim akcijskom planom za djecu i mlade s obzirom na to da se nasilje događa i izvan školskih ustanova.

