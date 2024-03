Iako ga je Ustavni sud upozorio da ne smije biti na SDP-ovoj listi niti sudjelovati u kampanji za parlamentarne izbore, predsjednik Zoran Milanović nastavio je po svome i u srijedu ponovio da će postati premijer.

Prvi put nakon upozorenja Ustavnog suda reagiralo je Državno izborno povjerenstvo (DIP) koje je pozvalo Milanovića da se suzdrži od direktnog sudjelovanja u izbornoj promidžbi na strani bilo kojeg sudionika. S druge strane, nitko iz Državnog izbornog povjerenstva i dalje ne želi odgovarati na pitanja o presedanu oko kojeg su tumačenja, a posebno sankcije, i dalje nejasne.

Napisali su to jer su morali, a priča s Ustavnim sudom je gotova, poručio je to predsjednik Milanović iz Rijeke, ponovno uz slogan o rijekama pravde.

Milanović nastavlja po svom

"To je upozorenje i gotovo. Vi koji ste protiv nećete imati priliku reći zašto ste protiv. A njihovo protivljenje obično izazove interes javnosti kod onih koji imaju barem dvije vijuge u glavi. Ovoga puta ni to. A što se tiče mog nastupanja, ja sam predsjednik Republike i budući premijer uskoro. Ali sjetimo se kampanje u kojoj sam postao predsjednik. Kolinda se ne skida s HDZ-ovih, ona je Vegeta u svakom jelu HDZ-a. U kampanji za predsjednicu Republike kao predsjednica cijelo vrijeme je obilazila skupove HDZ-a i s tih skupova dobivala podršku. Neka mi Šeparović i oni anonimci objasne u čemu je razlika. To je sve isto. A logika tog suda je - imam pečat, što mi možete. Just watch me, rijeke pravde dolaze", poručio je.

To je put u potpuni kaosi i neodrživa situacija, upozorava RTL-ov izborni komentator Mate Mijić istaknuvši da Ustavni sud mora dati jasnije odredbe što se smije, a što ne. Smatra da bi trebalo specificirati što znači agitiranje, a što isticanje kandidature s obzirom na to da kandidat za premijera službeno u Hrvatskoj - i ne postoji.

"Predsjednik je bacio kazetnu bombu najavom kandidature na parlamentarnim izborima, a vidimo da Ustavni sud i Državno izborno povjerenstvo (DIP) taj veliki kaos i potpuni nered pokušavaju raščistiti četkicom za zube. To neće tako moći funkcionirati. Ustavni sud nije dao eksplicitno jasno navedene odredbe u svom upozorenju što se smije, a što ne i sad je na DIP prebačena loptica da tumače Ustav. Dolazimo u situaciju da ako izbori budu tijesni, da se zbog neustavnih radnji na možda pojedinim izbornim mjestima ili u nekim izbornim jedinicama oni poništavaju ili moraju ponoviti", objasnio je Mijić.

Ustavni sud objavio zapisnik sa sjednice

U međuvremenu predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović objavio je zapisnik sa sjednice na kojoj su odlučili da se Milanović ne bi trebao kandidirati na izborima kao ni sudjelovati u kampanji. Zbog velikog interesa javnosti, objavljena je službenu bilješku te izdvojena mišljenja i očitovanja ustavnih sudaca Andreja Abramovića, Lovorke Kušan i Gorana Selaneca.

Protiv odluke Ustavnog suda glasovali su suci Andrej Abramović i Ingrid Antičević Marinović, dok su dvoje koautora "izdvojenog mišljenja" Lovorka Kušan i Goran Selanec napustili sjednicu prije glasovanja. Priopćenje Ustavnog suda uslijedilo je nakon što je izdvojeno mišljenje troje sudaca objavljeno na nekoliko hrvatskih novinskih portala.

U njemu navode da su suci Ustavnog suda svoje zaključke trebali detaljnije obrazložiti te da oni nisu doneseni u primjerenoj formi, odnosno da postupak sudaca Ustavnog suda nije bio pravičan prema SDP-u. Smatraju da je Ustavni sud trebao donijeti odluku, a ne upozorenje te da to nije u skladu sa Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu RH. Ocjenjuju da se predsjednik RH ne može aktivno uključiti u izborni postupak za čiju funkcionalnost je dužan skrbiti, tako da se kandidira na jednoj od izbornih lista jedne od političkih opcija koje aktivno sudjeluju u političkom nadmetanju za povjerenje građana i građanki Republike Hrvatske kako bi bili izabrani kao njihovi predstavnici u Hrvatskom saboru.

Prijetnje sankcijama kao što su poništavanje izbora ocijenili su nerazumnima. "Prijetnje sankcioniranjem zbog mogućih budućih postupaka predsjednika RH koje prestaju biti pod utjecajem SDP-a u slučaju da se uskladi sa zahtjevima Ustavnog suda smatramo ozbiljnim ograničenjem njihove Ustavom zajamčene slobode stranačkog djelovanja", navodi se.

Rat na društvenim mrežama

A predsjednik koji želi biti premijer bio je aktivan na društvenim mrežama gdje je otvorio "nove fronte". Prvo se na Facebooku dotaknuo teme migranata nakon čega je krenulo prepucavanje s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem. Milanović je ustvrdio da migranti nisu kao 2015. već da sada dolaze s računicom i žele uzeti samo socijalnu pomoć. Hrvatska granica je, objavio je, sveta i za nju se u ratu ginulo.

Božinović mu je prvo odgovorio na Facebooku uz poruku da se domovina štiti i voli radom i znanjem, a ne uvredama, kršenjem zakona, fake newsom i galamom.

"Treba izbjeći populizam koji je, kad su u pitanju migracije, zahvatio jedan dio Europe. Međutim, jamčimo da to neće biti ovdje jer smo korak ispred, ne samo migranata, nego i tih populista koji bi dovodili, ne znam s kojim argumentima, u pitanje sve što smo postigli", poručio je nakon objava na Facebooku Božinović.

Milanović je objasnio da nije kritizirao MUP već da se zna "koga napada". U polemiku oko migranata ubacio se i Mostov Nikola Grmoja odbrusivši mu, također na Facebook, da se "granica i sigurnost građana ne čuvaju statusima na društvenim mrežama".

Nije Milanović ostao dužan ni ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću koji ga je "bocnuo" objavivši da dok Milanović "rastače ustavno-pravni poredak, njegov veliki prijatelj Dodik, u društvu Vučića i Porfirija, priprema novi pohod na susjedne države". Dodao je da bi se poznata rečenica Stjepana Radića koja glasi "ne srljaj ko gusak u Laktaše" mogla primijeniti i na Milanovića, koji mu nije ostao dužan.

"Olegu Butkoviću, a kako ide bratov posao s kamionima?! Posluje li s Hrvatskim cestama i na gradnji mosta prema Banja Luci?", objavio je Milanović uz fotografiju premijera Plenkovića, čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika i čelnika HDZ-a BIH Dragana Čovića.

Botovi 'zasuli' stranačke profile

Butković je studiju RTL-a Danas demantirao Milanovićeve navode nazvavši ih "notornom laži". "Moj brat ne radi s državnim tvrtkama ni kao izvoditelj ni kao podizvoditelj. To se može lako provjerit, to je notorna laž. On je u svom stilu krenuo na obitelj, iznoseći notorne neistine i laži. Neću mu na to odgovarati, ali on će morati odgovoriti ljudima zašto je Dodik njegov prijatelj, što su razgovarali i zašto mu je on jedini prijatelj. Jedini mu je to doseg u ovih pet godina. Njemu je uvijek isti motiv, njemu ni obitelj nije svetinja. Neću mu odgovoriti da se diram u članove njegove obitelji", poručio je Butković.

A dok društvene mreže postaju virtualni ringovi u predizbornoj kampanji koja zapravo službeno nije ni počela, u središtu pažnje opet su se našli botovi iz Vijetnama. Nakon što se HDZ našao na meti kritika zbog velikog broja lažnih profila iz Azije koji mu daju podršku na objavama, a neki tvrde da ih HDZ-ovci sami kupuju, stranka se konačno oglasila poručivši da je riječ o sabotaži.

"Naši su profili meta podvale. SDP i #NeMožemo, koji su nas prvi - po običaju - počeli lažno optuživati, sada su i sami meta lažnih, većinom vijetnamskih i azijskih profila, koji im lajkaju i reagiraju na objave. I za to, bez ikakvog dokaza i argumenta, optužuju opet HDZ. Isto kao što im je HDZ kriv za kaos i probleme u Gradu Zagrebu, a koje bi sami trebali rješavati. Isto kao što će im HDZ biti kriv i zato što im se tzv. lijeva koalicija raspada iz dana u dan prije nego što se i formalno sastala, što dovoljno govori o razini njihove (ne)ozbiljnosti", poručili su iz HDZ-a.

Kampanja se ne bi smjena svesti na podbadanja koja smo do sada vidjeli na društvenim mrežama, smatra izborni analitičar RTL-a Krešimir Macan.

Bruse se kandidacijske liste

"Podbadanja su nešto što je OK, što je očekivano, kao i ove diverzije s Vijetnamcima. Vi da ste druga strana možete kupiti Vijetnamce i podvaliti nekome. Uistinu je teško znati tko je kupio Vijetnamce da lajkaju nekome, bez problema se ode na internet i kupi 100 Vijetnamaca da lajkaju vijest o kojoj sada pričamo. To su klasične tehnike, uvijek je bilo takvih podvala. Dva su terena koja su jako bitna. Digitalni marketing, znači oglašavanje videa i slanje poruka. Nešto od ovih zezancija će postati viralno, ali neće doseći tako veliki broj ljudi", objašnjava Macan.

Zezancije i pošalice su dobre jer ih mediji prenose pa dođu do ljudi, no za veći efekt potrebna je reklama, dodaje Macan. Po njegovom mišljenju, digitalne reklame će presuditi ovu kampanju, kao što su spasile Most na zadnjim parlamentarnim izborima.

Ne obazirući se na zalutale Vijetnamce među njihovim lajkovima, HDZ brusi detalje kandidacijskih lista za što imaju vremena do idućeg petka.

Županijske organizacije šalju prijedloge kandidata, a konačnu odluku donosi vrh stranke. Važnu ulogu tu imaju i koalicijski partneri koji imaju svoje ambicije, a pitanje je hoće li se na listi naći bivši šefovi diplomacije - Miro Kovač i Davor Ivo Štir. Upitna je i uloga bivšeg predsjednika Tomislava Karamarka. Iz HDZ-a poručuju kako su promašene teze o tome da se okreću više udesno.

Premijer Andrej Plenković otkrio je da će idućeg tjedna objaviti svoj program ističući da su spremni za izbore. Opet se pohvalio uspjesima Vlade, posebno rastom plaća pa Milanoviću poručio da "budući predsjednik Vlade sigurno neće biti on".

"Mi ćemo predložiti budućeg mandatara, a to bih, prema ozračju koje vidim u Hrvatskoj, trebao biti ja", naglasio je.

Rasipanje SDP-ove koalicije

U samom su finišu i razgovori s dosadašnjim koalicijskim partnerima. Na zajedničkoj listi trebala bi biti dva kandidata HSLS-a, Hrvoje Zekanović u devetoj izbornoj jedinici, na listi bi se trebao naći i HNS, u pregovorima je i Marijana Petir. Za sada su poznati službeno tek nositelji lista, dok bi cjelovite liste i izborni program trebali biti predstavljeni idući tjedan.

Dok HDZ-ovci bruse detalje svojih lista, SDP-ova koalicija ostala je bez dijela partnera, no članovi koalicije uvjeravaju da je osipanje zaustavljeno. Bruse se liste i program, kaže predsjednik Centra Ivica Puljak. Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš potvrdila je da su dobili okvirni koalicijski sporazum, koji će potpisati nakon što prođe kroz tijela stranke. Nakon što su koaliciju napustili IDS, Fokus, PGS i Radnička fronta,neki se pitaju hoće li koaliciju napustiti i Dalije Orešković.

"Osjećam da je Hrvatska na rubu provalije i da su ovo dani u kojima svi moramo donijeti neke vrlo teške odluke te ako želimo ostvariti ciljeve, zbog kojih sam se odlučila na politički angažman, onda treba pronaći put i način da se to postigne", poručila je ranije na pitanje o rasipanju koalicije.

A s obzirom na izbore usred tjedna, tog dana neće biti škole, no učenici će morati nadoknaditi izgubljeni dan nastave, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs upozorivši da je datum izbora stvorio mnoge probleme u školama, od kojih su i biračka mjesta.

Dok Milanović otvara frontu za frontom, a ratovi na društvenim mrežama bijesne, u cijeloj priči otvara se jedno pitanje - tko će na kraju profitirati? Na čiju će stranu glasači prevagnuti i tko će ih od političkih opcija uspjeti uvjeriti da baš oni imaju ono što treba za vođenje države u iduće četiri godine, saznat ćemo 17. travnja nakon zatvaranja biračkih mjesta.

