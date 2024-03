Potpredsjednik Vlade Oleg Butković predsjedniku Milanoviću spočitnuo je veze s čelnikom bosanskih Srba Miloradom Dodikom. I to na Facebooku gdje je napisao sljedeće: "Dok Milanović rastače ustavno-pravni poredak, njegov veliki prijatelj Dodik, u društvu Vučića i Porfirija, priprema novi pohod na susjedne države."

Nekoliko sati poslije dobio odgovor od Milanovića, također prvo na Facebooku. Uz fotografiju na kojoj Andrej Plenković pozira s Dodikom te šefom HDZ-a BiH Draganom Čovićem upitao ga je - kako ide bratov posao s kamionima?

"Notorna je činjenica da brat Olega Butkovića, bivši policajac, u poznim godinama, s puno iskustva na grbači, ostavlja policijsku uniformu i kreće u posao, kao podizvođač, na megaprojektima koje vodi ministarstvo gdje je ministar tko? Ilija Čvorović? Njegov rođeni brat. Ajde si sad zamislite. Meni je žao da ja svom bratu prije nego što je umro bez lipe nisam tako nešto omogućio jer sam bio gazda svih gazda. Unija plaća, proračun plaća, i sad imaš brata kojem se, naravno, ne da biti murjak, to je težak posao. Frajer nabavlja kamione, radi kao podizvođač ljudi kojima posao daje tvoj brat. To je najbolji posao na svijetu", rekao je Milaović.

O predsjedniku Milanoviću, Dodiku i izborima u studija RTL-a Danas je Oleg Butković razgovara s Damirom Gregoret i Adrianom De Vrgnom.

Posluje li Vaš brat s Ministarstvom koje vodite, kako je poručio Milanović?

"Ne, to je više puta bila tema i pokušaj da se ide u tom pravcu. Moj brat ne radi s državnim tvrtkama ni kao izvoditelj ni kao podizvoditelj. To se može lako provjerit, to je notorna laž. On je u svom stilu krenuo na obitelj, iznoseći notorne neistine i laži. Neću mu na to odgovarati, ali on će morati odgovoriti ljudima zašto je Dodik njegov prijatelj, što su razgovarali i zašto mu je on jedini prijatelj. Jedini mu je to doseg u ovih pet godina. Njemu je uvijek isti motiv, njemu ni obitelj nije svetinja. Neću mu odgovoriti da se diram u članove njegove obitelji"

Znate li nešto o tome?

"Neću o tome govoriti"

Sami ste to spominjali?

"Rekao sam, neću o tome govoriti"

Zašto ste to spomenuli ako nećete govoriti?

"Rekao sam Vam da neću spominjati niti dirati u nečiju obitelj. To nije ni bitno. Bitno je da je predsjednik zajedno sa SDP-om stvorio kaos i građani moraju pratiti sve ovo jer ako glasate za ljude koji stvaraju kaos i ne daj Bože pobjede onda vam se i život može pretvoriti u kaos"

Zašto spočitavate Milanoviću Dodika? S druge strane, predsjednik Vlade i stranke ima fotografije s njim, Dragan Čović i Dodik su u dobrim odnosima

"Jeste li pratili izjave predsjednika RH u posljednje vrijeme oko rata u Ukrajini? Vidimo koju je stranu odabrao i kakvu politiku vodi čitavo ovo vrijeme. Jedno je s nekim se sastati i čvrsto biti na strani zapadne civilizacije i osuditi rat. On to nije napravio, čitavo vrijeme je imao proruske stavove. On mora objasniti ljudima svoje stavove i zašto se sastaje s Dodikom"

Što nas onda dalje očekuje? Službena kampanja još nije počela, a predsjednik je rekao da neće poštivati odluke DIP-a i Ustavnog suda?

"Mi ćemo voditi afirmativnu kampanju, koncentrirat ćemo se na sve što smo napravili u ovih osam godina. Želimo povećati plaću, mirovine i nastaviti s ulaganjima i pozitivnim trendovima"

Mislite li da je izgledan scenarij poništenje izbora?

"Ne mogu Vam to reći. Peđe Grbina više nema, SDP-a više nema. On je preuzeo kampanju, svi koalicijski partneri jučer su izašle iz koalicije jer vide da ovo nije normalna situacija. To je pitanje za Ustavni sud i DIP, ne za mene"

Treba li HDZ biti kažnjen kad koristi istog upozorenog predsjednika da ne sudjeluje u kampanju?

"Što biste kaznili HDZ? HDZ je regularan i transparentan u ovoj kampanji. Vodimo Vladu i Hrvatsku, idemo na redovne izbore, a Ustavni sud je donio takvu odluku i preporuku da se ne može predsjednik kandidirati na izborima i biti na listi. Usprkos tome kaže da to neće poštivati"

Ono što je aktualno je slaganje lista. Kako stojite, nijedna žena nije prva na listi?

"Liste se sastavljaju, sve županijske organizacije su poslale kandidate, rok nam je 29. ovog mjeseca. Složit ćemo najbolje liste u roku kao i uvijek"

Jadranka Kosor? Nju ste spominjali?

"Dobro, malo smo se oko toga šalili, sve je u redu"

Ide li Karamarko s Vama?

"Mi smo imali sjajan sabor stranke u nedjelju na kojoj je bio gost, pozdravljen je što je regularno i korektno i ništa više od toga. Nismo razgovarali o listama ni kandidaturi Karamarka na izborima. Bi li ga volio vidjeti na listi? Dozvolite da o tome govorimo unutar stranke"