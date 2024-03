U studiju RTL-a Danas gostovao je RTL-ov izborni analitičar Mate Mijić koji savjetuje nekoliko desnih kandidata na ovim parlamentarnim izborima. Komentirao je poteze predsjednika Zorana Milanovića nakon upozorenja Ustavnog suda i Državnog izbornog povjerenstva, može li time naštetiti SDP-u, a dotaknuo se i "rata" na društvenim mrežama.

Predsjednik Milanović ne odustaje. Odbacuje upozorenja i Ustavnog suda i DIP-a, uz poruku - ne mogu mi ništa. Je li to zaista tako?

"Predsjednik je bacio kazetnu bombu najavom kandidature na parlamentarnim izborima, a vidimo da Ustavni sud i Državno izborno povjerenstvo (DIP) taj veliki kaos i potpuni nered pokušavaju raščistiti četkicom za zube. To neće tako moći funkcionirati. Ustavni sud nije dao eksplicitno jasno navedene odredbe u svom upozorenju što se smije, a što ne i sad je na DIP prebačena loptica da tumače Ustav. To je neodrživo i dolazimo u situaciju da ako izbori budu tijesni, da se zbog neustavnih radnji na možda pojedinim izbornim mjestima ili u nekim izbornim jedinicama oni poništavaju ili moraju ponoviti.

To je put u potpuni kaos, Ustavni sud ovdje mora očito dati jasnije odredbe da ne bismo došli do toga da jedna strana viče to je HDZ-ov sud, a druga strana viče da je predsjednik Vrhovnog suda Dobronić, koji je po zakonu na čelu DIP-a, Milanovićev čovjek. Ne možemo tako svoj politički sustav rasuti do kraja".

'Poništavanje izbora nije isključeno'

Hoće li posegnuti onda za nekim jačim mjerama?

"To je apsolutno potrebno da se specificira što znači agitiranje, što je isticanje kandidature. Kandidat za premijera službeno u Hrvatskoj ne postoji. Što to znači uopće? To se mora detaljno objasniti jer ovako kako je krenulo, a predsjednik očito ne planira prestati, dovest će do brojnih dvojbenih situacija koje onda netko mora tumačiti".

A poništavanje izbora?

"U ovom trenutku ni to nije isključeno. Sumnjam da postoji tolika politička hrabrost da se to napravi jer je to uvod u nove probleme. Ali sama činjenica da o tome raspravljamo, pokazuje koliko je problem dubok".

Može li i hoće li Milanović, s ovim što ne odustaje, naštetiti SDP-u?

"On je htio da ovi izbori budu referendum o Andreju Plenkoviću i njegovoj vladi. Zato se navodno i kandidirao da pričamo gdje je Andrej Plenković doveo Hrvatsku i kako ju je vodio. Ali što mi više pričamo o tome što predsjednik smije ili ne smije, je li trebao nešto izjaviti ovako ili onako, pričamo o njemu. I ovi izbori na kraju postaju referendum o Zoranu Milanoviću, a nisam siguran da SDP to želi".

'HDZ bi mogao više profitirati'

Kome to više odgovara, SDP-u ili HDZ-u?

"Ako se nastavi ovako i doista se dnevno bude raspravljalo o tome to predsjednik što smije ili ne smije, a HDZ bude istovremeno vodio konstruktivniju kampanju i ne bude se hvatao na njegove udice, postoji šansa da će na kraju HDZ više profitirati".

Kampanja nije službeno ni počela, a krenule su prozivke na račun obitelji. Milanović spominje Butkovićeva brata, Butković članove Milanovićeve obitelji? Je li to očekivan smjer ili neka prljava kampanja?

"To je ispod svake razine i nisu stvari o kojima trebamo raspravljati u parlamentarnoj kampanji. Naravno, ako se netko ogriješio o zakon, pa bio to i član nečije obitelji, mediji o tome trebaju izvještavati. Poanta priče je da naše ljude zanima pred izbore kako će živjeti iduće četiri godine, kakve će se reforme provoditi i hoće li njihova djeca nastaviti napuštati Hrvatsku zato što stanje po pitanju demokracije, ljudskih prava, pravosuđa nije obećavajuće. Moramo znati kako će naš život izgledati u sljedećem razdoblju, a ne tko koga voli ili ne voli, tko se s čijim bratom fotografirao".

S obzirom na te fotografije, kampanja se već vodi na društvenim mrežama. Možemo li očekivati i kad krene službeni dio da će se tako nastaviti, pogotovo s obzirom na manjkavosti koje postoje vezano uz uređivanje, odnosno zakonske odredbe koje bi to na pravi način definirale?

"Društvene mreže su dio našeg svakodnevnog života. Pogotovo ove nekakve podvale, peckanja i ta muška nadjačavanja u političkog prostoru. One su zahvalne jer se ljuti na to nakače, dijele i komentiraju. Ozbiljni mediji tome ne bi dali toliko pažnje na takav način. Ali vidimo da su kod nas te rasprave o društvenim mrežama privukle i Vijetnamce pa sad imamo tisuće nekakvih botova koje sudjeluju na svim stranama u kampanji".