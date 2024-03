Na društvenim mrežama započeo je sveopći rat političara. Barem se tako može zaključiti ako pogledate objave glavnih aktera - predsjednika Zorana Milanovića koji je u petak "bacio bombu“ u javni prostor izjavom da ide na izbore kao kandidat za premijera SDP-a i HDZ-ovih ministara.

Naime, jutros je ministar Oleg Butković uz vijest o tome da su Aleksandar Vučić, Milorad Dodik i Porfirije objavili srpski osvajački program napisao "Dok Milanović rastače ustavno-pravni poredak, njegov veliki prijatelj Dodik, u društvu Vučića i Porfirija, priprema novi pohod na susjedne države. Ona poznata rečenica Stjepana Radića mogla bi se vrlo lako primijeniti i na Milanovića: Ne srljaj ko gusak u Laktaše!".

Odgovor nije dugo čekao, a predsjednik mu je uzvratio porukom: "Olegu Butkoviću, a kako ide bratov posao s kamionima?! Posluje li s Hrvatskim cestama i na gradnji mosta prema Banja Luci?“.

"Očito je da Milanovića istina boli i da ga je moja objava dobro zasvrbila. Tužno je da predsjednik naše države može izvan zemlje otići jedino Dodiku u Laktaše. I onda kad mu se to kaže odgovara lažima i napadima na obitelj. Tipični Milanović. Ja neću odgovarati na isti način o poslovima njegovih članova obitelji, pogotovo onih koji više nisu s nama“, uzvratio mu je Butković.

No, nije samo Butković bio aktivan na društvenim mrežama. Nakon Milanovićeve objave o migrantima, oglasio se i ministar Davor Božinović, a još jučer je jednom starom medijskom objavom i predsjednika i SDP "bocnuo" ministar Branko Bačić.

Klasične tehnike

Je li krenuo sveopći rat, odnosno hoće li se kampanja svoditi na ovakva podbadanja? Politički analitičar RTL-a Krešimir Macan u razgovoru za Danas.hr kaže da se kampanja ne bi smjela svesti na to.

"Podbadanja su nešto što je OK, što je očekivano, kao i ove diverzije s Vijetnamcima. Vi da ste druga strana možete kupiti Vijetnamce i podvaliti nekome. Uistinu je teško znati tko je kupio Vijetnamce da lajkaju nekome, bez problema se ode na internet i kupi 100 Vijetnamaca da lajkaju vijest o kojoj sada pričamo", kaže Macan.

"To su neke klasične tehnike, uvijek je bilo takvih podvala. Dva su terena koja su jako bitna. Digitalni marketing, znači oglašavanje videa i slanje poruka. Nešto od ovih zezancija će postati viralno, ali neće doseći tako veliki broj ljudi", kaže.

"Ako idete na pola od onih koji će izaći po izbornoj jedinici, vi morate gađati po 100.000 ljudi u izbornoj jedinici da bi postigli neki efekt da bi ljudi rekli 'da, vidjeli smo ti to'. Ove zezancije i pošalice su dobre, njih mediji prenose, i to ljudi vide na portalima i pročitaju, ali da bi se dobio efekt je potrebna reklama", dodaje Macan.

Po njegovom mišljenju, digitalne reklame će presuditi ovu kampanju, kao što su primjerice spasile Most zadnji puta na parlamentarnim izborima. "Oni su isključivo išli digitalno, nitko ih nije vidio, a imali su odličan rezultat na kraju kampanje", kaže.

"Zanimljivo je da to još nije krenulo, odnosno neki kreću više-manje, ali za oglašavanje na društvenim mrežama ne trebate čekati službeni početak kampanje, to je samo za televiziju i radio, pa nas čudi da još nisu krenuli. Vanjski plakati, oglašavanje na društvenim mrežama i digitalnim portalima može krenuti prije 1.4., a još to ne vidimo. To će biti presudno oglašavanje", rekao je Macan.

"Ove zezancije će nas zabavljati, duhovite će se dijeliti porukama, to je druga razina. Sjetimo se one priče s Coca-colom nedavno. Razina slanja informacija porukama je jednako bitna kao i društvene mreže. Tu je puno bitnije hoće li se neka slika dobro zavrtjeti i biti podijeljena mnogo puta. Ako je podijeljena mnogo puta, znači da ju je vidjela cijela Hrvatska", kaže.

Odgovor na napad

Na pitanje hoće li Milanović koristiti Facebook koji nije reguliran kao ostali mediji kao zaobilazni put da dođe do glasača, s obzirom da ga je Ustavni sud upozorio da u kampanji ne smije sudjelovati, Macan kaže da njemu nitko ne može zabraniti da on odgovori na napad.

"Greška je da ga provociraju jer on može odgovarati. Da on sam radi kampanju na Facebooku, tu bi onda mogli prigovoriti da radi kampanju. Ali kada ga netko napadne i on odgovori, to je legitimno. Mislim da oni griješe u tome što ga napadaju i što ga provociraju. 'Ne čačkaj Mečku' što bi rekli", zaključio je Krešimir Macan u razgovoru za Danas.hr.

