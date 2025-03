KOD MOJMIRE / Nenad Korkut otkrio dojmove s ovogodišnjih Oscara

Oscara nisu osvojili naši, nije ga osvojila ni Demi Moore ni Timothy Chalamet. Nije bilo šamara, nije bilo ni proglašenja krivih pobjednika, nije bilo ni spomena Donalda Trumpa. U Los Angelesu je trijumfirala nezavisna komedija Anora. Oscare mnogi nisu uspjeli odgledati do kraja, ali filmski i modni analitičar Nenad Korkut svake godine budan je do zadnje sekunde. On je gost RTL Direkta