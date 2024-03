Kako gledaju na današnju odluku Ustavnog suda da predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ne smije biti kandidat ni u kampanji za parlamentarne izbore, treba li on podnijeti ostavku, tko bi bio bolji premijer Andrej Plenović ili Zoran Milanović - sve su to pitanja o kojima u podcastu Damira Gregoret i Adrian de Vrgna razgovaraju s političkim analitičarima Krešimirom Macanom i Matom Mijićem.

Podcast gledajte ekskluzivno na Danas.hr od 20.30 sati.

Za početak, epilog šokantne najave od petka je reakcija Ustavnog suda.

Mijić: Da, prijetnja da će odluka o raspisivanju izbora biti poništena, ako se i predsjednik i stranački akteri budu ponašali protuustavno. Nije ovo posljednje očitovanje Ustavnog suda. Bit će toga još. Milanović je frajer i ne voli igrati po pravilima. Vjerujem da će Državno izborno povjerenstvo i Ustavni sud imati još ovakvih seansi. Ne vjerujem da će Milanović igrati fer, ali SDP će nastojati igrati po pravilima. Mogu biti kreativni, kako bi sugerirali da znamo tko je izvor rijeka pravde, na primjer, mogu staviti siluetu Batmana. Pitanje je kako će Milanović držati taj naboj konstantnim, a da se birači ne umore.

Hoćemo li ostati u kampanji bez sadržaja?

Macan: Ne bih rekao da je odluka Ustavnog suda prestroga. Većina se ljudi slaže da bi bilo puno čišće da je Milanović podnio ostavku.

Smije li kritizirati Vladu?

Macan: Smije kritizirati Vladu, ali ne smije sudjelovati u kampanji.

Velika većina sudaca je donijela odluku.

Macan: Bilo je bitno da su se stariji, iskusniji članovi pridružili većini. Jaka je poruka bila.

Možemo li sada reći da imamo dva Vučića?

Mijić: Nemojmo smesti s uma da što god mislili o Vučiću, on je pobjednik. Ja nisam siguran da Milanović i Plenković ne žele biti uspoređivani s Vučićem.

Macan: Ima tih elemenata, kad ste dugo na vlasti, onda vas ponese. Plenkovića je ponijelo, on je najdugovječniji premijer. To je ta bahatost i nekim biračima to smeta. Ja to ne bih uspoređivao s Vučićem.

Jesmo li mi njihovi taoci?

Macan: Jesmo.

Mijić: Njih dvojica su najdominantniji, poražavajuće je da se stalno vraćamo na to. Mi smo se šalili da ako Milanović postane premijer, Plenkoviću ostaje mjesta da postane predsjednik. Ali da su oni kao Vučić, mi ne bismo sada sjedili tu i to komentirali.

Zašto nema nekog trećeg?

Mijić: Zato što oni koji su dobili priliku, a građani su dali priliku Mostu, u Zagrebu Možemo i Tomislavu Tomaševiću, ali kad vide da promjene nema, vraćaju se tradicionalnim strankama. Vi ne možete krenuti u veliku promjenu s pet ljudi. To da mi ne bismo surađivali sa starima, korumpiranima, zločestima, vodi tome da nemate ljudi.