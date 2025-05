Oni vjeruju da će treći svjetski rat izbiti u roku od 10 godina! 'Ubit će većinu ljudi'

Osamdeset godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, ankete pokazuju da mnogi Amerikanci i stanovnici zapadne Europe vjeruju da bi u roku od deset godina mogao izbiti još razorniji treći globalni sukob, a kao nevjerojatniji uzrok vide napetosti s Rusijom.

Između 41 i 55 posto ispitanika iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije i Španjolske smatra da je još jedan svjetski rat vrlo ili prilično vjerojatan u sljedećih pet do deset godina, a isto misli i 45 posto Amerikanaca, pokazala je anketa YouGova.

Dok se Europa priprema za obilježavanje 80. obljetnice Dana pobjede u Europi, rezultati ankete otkrivaju i da velika većina vjeruje da su događaji tijekom i prije Drugog svjetskog rata relevantni i danas te da bi o njima trebalo nastaviti podučavati mlađe generacije, prenosi Guardian.

'Rat bi ubio većinu ljudi na svijetu'

Većina od 68 do 76 posto očekuje da će svaki novi sukob uključivati nuklearno oružje, a između 57 i 73 posto reklo je da bi treći svjetski rat doveo do većeg broja žrtava nego u razdoblju od 1939. do 1945. Mnogi (od 25 do 44 posto) vjeruju da bi takav rat ubio većinu ljudi na svijetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čak 66 posto ispitanika iz Italije i 89 posto anketiranih u Velikoj Britaniji očekuju da će njihova zemlja biti uključena u takav rat, ali samo mali broj njih vjeruje da će se njihove oružane snage moći obraniti. S druge strane, čak 71 posto Amerikanaca kaže da ima povjerenja u američku vojsku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Između 72 i 82 posto Europljana te 69 posto Amerikanaca vide Rusiju kao najvjerojatnijim uzrokom novog svjetskog rata.

S druge strane, mnogi Europljani isto misle i za SAD i navode napetosti s Amerikom kao još jednu moguću prijetnju kontinentalnom ratu.

POGLEDAJTE VIDEO: Bacaju bombe, uče pobjeći: Ova europska država ozbiljno se sprema za rat!

Tekst se nastavlja ispod oglasa