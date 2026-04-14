Znate li kako doprijeti do publike? U mozgu je 'izbacivač' koji odlučuje što će privući pažnju

Zaboravite sve što mislite da znate o AI konferencijama! Drugo izdanje Game Changer Londona pomiče granice i stavlja ljude u središte.

Koja je tajna povjerenja? Zašto su neke odluke predvidljive, dok su druge potpuno iracionalne? Kako umjetna inteligencija može oblikovati vodstvo i ljudske odnose? Ako ste spremni preispitati svoj pogled na umjetnu inteligenciju i stvarni utjecaj - dobrodošli na Game Changer 2.0 koji je na rasporedu 11. svibnja 2026. u Royal Institutionu u Mayfairu.

Uz stalnu postavu Game Changer tima, u kreiranju sadržaja i organizaciji druge londonske konferencije sudjeluju Dr. Vanja Ljevar i Patrick Fagan, suosnivači KUBIK INTELLIGENCE - inovativne konzultantske tvrtke koja spaja znanost o podacima i bihevioralnu znanost kako bi pomogla organizacijama bolje razumjeti svoje korisnike i ostvariti mjerljiv poslovni rast.

Što je data psychology?

U središtu njihovog pristupa nalazi se tzv. data psychology - kombinacija analize velikih skupova podataka i psiholoških uvida, kojom otkrivaju skrivene obrasce ponašanja, motivacije i odluke korisnika. Na temelju tih uvida razvijaju strategije koje omogućuju preciznije ciljanje publike, personaliziranu komunikaciju i optimizaciju proizvoda i usluga. KUBIK INTELLIGENCE koristi napredne metode prediktivne i preskriptivne analitike kako bi identificirao buduće obrasce ponašanja i pomogao tvrtkama da donose bolje poslovne odluke. Njihov rad uključuje profiliranje korisnika, segmentaciju tržišta, analizu lojalnosti, optimizaciju komunikacije te razvoj strategija temeljenih na stvarnim podacima i psihološkim principima.

Tvrtka od 2022. godine surađuje s klijentima iz različitih industrija - od maloprodaje i telekomunikacija do medija i financija - pomažući im otkriti neiskorištene prilike za rast, povećati prodaju i izgraditi snažnije odnose s korisnicima. Njihov pristup temelji se na znanstvenim istraživanjima i praktičnoj primjeni, s ciljem pretvaranja kompleksnih podataka u konkretne poslovne rezultate.

Znate li kolike su vam šanse da budete zamijećeni?

Život je bučan. Količina informacija kojima su kupci izloženi povećala se 4,4 puta tijekom razdoblja od trideset godina. U tom vrtlogu podataka vaš se glas gubi. Istraživanja praćenja pogleda pokazala su da velika većina brendova i poruka dobiva malo ili nimalo pozornosti. Preciznije, imate 33 posto šanse da budete primijećeni. Neuroznanstvenici sugeriraju da u mozgu postoji svojevrsni "izbacivač" koji odlučuje što će privući pažnju, a taj izbacivač ima vrlo strogu VIP listu.

Jeste li čuli za efekt koktel-zabave? Zamislite da ste na bučnom koktelu, okruženi desecima razgovora. Ipak, ako netko s drugog kraja prostorije izgovori vaše ime, odmah ćete ga čuti. Personalizacija je na VIP listi tog „izbacivača“ – probija se kroz buku.

Upoznajte personalizaciju - volimo ono što nam je poznato i slično

Najučinkovitija personalizirana komunikacija je ona koja je usklađena s osobnošću kupca – drugim riječima, ona koja najbolje „paše“. U svom radu, KUBIK INTELLIGENCE koristi model velikih pet osobina ličnosti za profiliranje kupaca. Taj model je rijedak primjer konsenzusa među psiholozima: ako uhvatite profil publike prema „velikoj petorci“, znate gotovo sve što treba znati o njihovoj osobnosti.

Ako smo vas zadržali do kraja ovog članka, više o ovoj temi saznajte na https://www.kubikintelligence.com/, a mi jedva čekamo saznati još više na drugoj konferenciji Game Changer London na kojoj će Vanja i Patrick biti istaknuti govornici.

POGLEDAJTE VIDEO: Digitalna transformacija događa se brže nego što to propisi mogu pratiti