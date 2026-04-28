Srpski ratni zločinac opet odbio iznijeti obranu: 'Gospon sudija, imam rak'

Okrivljenik za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima 1991. godine Željko Travica u utorak, zbog zdravstvenih razloga, ponovno nije želio iznositi obranu, iako su ga dvojica sudskih vještaka proglasila sposobnim za sudjelovanje u raspravi.

Sudsko-medicinski vještak Boris Dumenčić izvijestio je da je Travica 17. travnja završio s ciklusima kemoterapije, s nuspojavama od slabog do srednje jakog intenziteta.

Pojasnio je kako su nuspojave poput vrtoglavice, mučnine, glavobolje i povraćanja najjače tri do pet dana nakon intravenozne kemoterapije, a poslije su sve slabijeg intenziteta. Smatra da je okrivljenikova maligna bolest u remisiji, da nije nestala, nego je zahvaljujući liječenju pod kontrolom.

Iako je vještak naveo da je, prema medicinskoj dokumentaciji, onkološko liječenje završeno 17. travnja Travica je ustvrdio kako je jutros primio kemoterapiju u obliku tableta, ali ne zna do kada će to trajati.

Vještak: 'Smatram da je potpuno svjestan'

Nakon što je od zatvorskog liječnika zaprimljeno izvješće kako će Travica do 1. svibnja primati terapiju citostaticima u obliku tableta Dumenčić je ocijenio kako bi okrivljenikova raspravna sposobnost bila u znatnoj mjeri kompromitirana kada bi primao intravenoznu kemoterapiju, u kombinaciji s citostaticima. Samo uzimanje citostatika u tabletama ne bi tolikoj mjeri kompromitiralo njegovu raspravnu sposobnost, ocijenio je vještak.

Sudski vještak psihijatar Ivan Požgain rekao je kako je Travicu u ponedjeljak pregledao u osječkom zatvoru te konstatirao uredno stanje svijesti. Smatram da je potpuno svjestan za koje ga se kazneno djelo tereti, da je sposoban razumjeti procesne radnje, komunicirati s odvjetnikom i da je sa psihijatrijskog stajališta raspravno sposoban, ocijenio je vještak.

Ubijeno osam zarobljenih hrvatskih branitelja

Travica je ustvrdio da nije u stanju iznositi obranu, jer i sada osjeća mučninu, a sudsko vijeće odlučilo je odgoditi raspravu, i sazvati novu 5. svibnja, nekoliko dana nakon što okrivljenik prestane s terapijom citostaticima.

"Gospon sudija, ovo je igra s mojim životom. Imam rak i postoji opasnost da ode na pluća. Kašljem krv. Mislim da se ovdje netko igra s mojim životom", rekao je Travica na zadnjoj raspravi, prenosi 24sata.

Predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović rekao je Travici da, ako i tada ne bude mogao iznositi obranu, istu može predati u pisanom obliku, a u sudskom spisu se nalazi i njegova obrana s ispitivanja u Državnom odvjetništvu.

Optužnica Travicu tereti da je ratni zločin počinio od 2. do 4. listopada 1991. u Ceriću i Mirkovcima, kao pripadnik srpske paravojne formacije Teritorijalne obrane Mirkovci, tijekom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić i nakon okupacije toga mjesta.

Terete ga da je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te nakon toga ubijao. Tužiteljstvo sumnja da je, skupa s ostalim pripadnicima TO Mirkovci, postrojio i pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih vinkovačkih policajaca i pripadnika HOS-a, iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.

Travica je optužen da je fizički zlostavljao vezane zarobljene hrvatske branitelje te se zajedno s ostalim pripadnicima TO Mirkovci smijao dok je jedan od pripadnika ove paravojne formacije zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak. Na temelju Europskog uhidbenog naloga Travica je uhićen 5. listopada 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije, te izručen Hrvatskoj i doveden u osječki zatvor.

POGLEDAJTE VIDEO: Na suđenju ratnom zločincu iznesena stravična svjedočanstva