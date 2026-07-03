Zdravko Marić ulazi u Nadzorni odbor jedne od najvećih građevinskih tvrtki

Bivši ministar financija Zdravko Marić preuzima novu ulogu ulaskom u Nadzorni odbor Kamgrada, jedne od najvećih građevinskih tvrtki u Hrvatskoj.

Promjene u upravljačkoj strukturi tvrtke vidljive su iz sudskog registra, prenosi Poslovni.hr. Kamgrad je imenovao novu Upravu i Nadzorni odbor, a Marić je jedan od novih članova Nadzornog odbora.

Na čelu Uprave i dalje ostaje Domagoj Kamenski, a u Upravu su imenovani i Mirjana Igrec, Hrvoje Patekar te Tomislav Kamenski.

Promijenjen je i sastav Nadzornog odbora. Dosadašnji predsjednik Milan Špiček, njegova zamjenica Marija Herman i članica Marica Potnar razriješeni su dužnosti.

Novi predsjednik Nadzornog odbora postao je Dragutin Kamenski, vlasnik tvrtke i dosadašnji prokurist. Njegov zamjenik je Neven Staver, dok su novi članovi Dean Pavlak i Zdravko Marić.

Ministar do 2022. godine

Marić je ministar financija postao u siječnju 2016. u Vladi Tihomira Oreškovića, a na toj je dužnosti ostao i u vladama Andreja Plenkovića do srpnja 2022., kada je podnio ostavku.

Tijekom ministarskog mandata bio je uključen u porezne reforme, uvođenje eura i upravljanje javnim financijama u vrijeme pandemije, kada je država provodila mjere pomoći gospodarstvu i očuvanja radnih mjesta.

Prije ulaska u Vladu radio je u Agrokoru, gdje je od 2012. do 2016. bio izvršni direktor za strategiju i tržište kapitala. Nakon odlaska iz politike osnovao je konzultantsku tvrtku Marabiz.

Uz novi angažman u Kamgradu, Marić je član nadzornih odbora Erste banke i Kraša, a od listopada 2024. predsjednik je Hrvatskog teniskog saveza.