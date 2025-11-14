Zašto se elektronički nadzor stavlja na nogu, a ne na ruku? ' Ako se sjetimo pepeljuge...'

Trojici 16-godišnjaka koji se sumnjiče da su u srijedu poslijepodne na Trgu bana Jelačića fizički napali učenike iz Splita, određen je kućni pritvor nadziran putem nanogice.

Na sudu kažu kako je ovo prvi slučaj u kojem će nanogvicu nositi maloljetnici koji će kuću smjeti napuštati samo u hitnim slučajevima ili zbog odlaska na sud.

Trojac je prvo upućen u remetinečki zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Ondje će ostati najdulje 15 dana dok probacijska služba ne obavi razgovore s njihovim ukućanima, provjeri uvjete u njihovim domovima te zatraži pristanak ukućana kako bi se provodila mjera elektroničkog nadzora putem nanogice.

Sustav zaživio u Splitu prije tri godine

Split je prije tri godine dobio prvog zatvorenika s elektroničkim nadzorom na nozi. Sustav je to koji evidentira sve njegove izlaske iz kuće, kad je izišao i kad se vratio.

Riječ je o zatvoreniku koji je tražio uvjetni otpust iz zatvora pa mu je sud odredio da kuću ne smije napuštati od 11 navečer do 6 ujutro.

Zatvorenik je dužan biti uvijek dostupan na mobitelu jer služba može njega kontrolirati je li on dostupan, gdje se nalazi i njegovo kretanje.

Kako stvari funkcioniraju u praksi?

Stvar u praksi izgleda jednostavno. Odležali ste više od pola zatvorske kazne i tražili uvjetni otpust, sud vam je odobrio slobodu, ali uz nadzor. U stan ili kuću prvo vam stiže probacijski službenik.

Uz to što ga se može nazvati, zatvoreniku se u bilo kojem trenutku može i poslati poruka. Izgleda poput gadgeta, ali nosi se ispod hlača, tako da netko ni ne mora znati dok ste na slobodi i da ste u stvari pod nadzorom.

U početku su boravak iza rešetaka tako mogli izbjeći samo oni koji traže uvjetni otpust, a sada mogu i istražni zatvorenici kojima prijeti zatvor.

Najidealniji kandidati

Narukvice se mogu koristiti više puta. Potrošni materijal jedino je remen.

Nadzor se može primijeniti za sva kaznena djela. A najidealniji kandidati su trudnice, starije osobe ili one kojima treba medicinska skrb koju u zatvoru ne mogu dobiti.

Uz boravak u domu, sudac može odrediti i dodatnu mjeru opreza zabrane uspostavljanja kontakata, uznemiravanja i slično. Ako pokuša napustiti dom ili odrezati narukvicu, pali se alarm.

Zašto se ne stavljaju na ruke?

Najčešće pitanje zašto se nadzor ne stavlja na ruku pitaju svi. "Ne ide na ruku zato što uvijek moramo ostaviti prst prostora. U toj situaciji, neke žene, mogu ovaj palčani zglob dovoljno skrenuti i izvući iako je dovoljno čvrsto zakopčano. Zato se stavlja na nogu. Ako se sjetimo pepeljuge da bi noga ušla u cipelicu, jedna je polusestra rezala prste, jedna petu, ne vjerujem da imamo dovoljno osuđenika koji bi sebi odrezali petu da bi to mogli skinuti. Najmanje su s nadzorom bile 40 dana. Najviše dvije godine", pojasnio je za RTL Danas Robert Bertić iz Ministarstva pravosuđa koji vodi Službu za elektronički nadzor.

"Do sada više ne instaliramo ni jednu narukvicu i da sve ove koje su instalirane i koje su završene - da samo to radimo i više ni jednu narukvicu da ne instaliramo mi smo uštedjeli oko 217 tisuća eura zatvorskom sustavu", kaže Bertić.

Inače, samo jedan dan u zatvoru ili kaznionici zatvorenik državu stoji otprilike 50 eura, a zatvorski sustav uštedio je preko 200 tisuća eura instaliranjem elektroničkih nadzora na nogu.

