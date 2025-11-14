Učeniku (18) iz Splita određen istražni zatvor zbog napada na ekipu N1

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je jednomjesečni istražni zatvor 18-godišnjem Splićaninu koji je u srijedu poslijepodne, na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, napao novinarsku ekipu televizije N1.

Sud je donio odluku o istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, budući da je 18-godišnjak ranije prijavljivan zbog nasilničkog ponašanja.

Policija sumnjiči 18-godišnjaka za kaznena djela prisile prema službenoj osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi na štetu 31-godišnjeg reportera i 51-godišnjeg snimatelja N1 televizije za što zakon predviđa zatvorsku kaznu i do pet godina.

Prema navodima Policijske uprave zagrebačke, napad se dogodio u srijedu oko 13.55 sati, kojom prilikom je tada nepoznati počinitelj verbalno i tjelesno napao reportera i snimatelja prilikom obavljanja njihovog posla, ali je vrlo brzo pronađen i priveden radi kriminalističkog istraživanja.

Za što se sumnjiči?

Državno odvjetništvo koje je pokrenulo istragu i zatražilo pritvaranje izvijestilo je da je osumnjičeni prišao novinaru – reporteru i snimatelju te ih, u cilju sprječavanja daljnjeg obavljanja novinarskog zadatka, vrijeđao, govorio da će ih razbiti i pozivao na fizički okršaj. Zatim je dlanom ruke udario u objektiv kamere te je tako snimatelja udario dijelom kamere u oko i ozlijedio ga.

Mediji navode da je riječ o učeniku srednje škole iz Splita koji je s razredom došao u Zagreb u posjet.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović precizirao je u četvrtak da je 18-godišnjak dosad pet puta uhićivan te prijavljivan te da je "opet cijela stvar na našem pravosuđu". Dodao je da se mladić nasilno ponašao i u zgradi policije, što će biti posebno sankcionirano.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa u Zagrebu i zašto imamo eksploziju nasilja?